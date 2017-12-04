НАТО углубит сотрудничество с Евросоюзом

НАТО готовится углубить сотрудничество с Европейским Союзом. На предстоящей встрече на уровне глав МИДов речь пойдет о новых проектах, прежде всего о взаимодействии в сфере логистики, сообщил в понедельник, 4 декабря, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"В непредсказуемой ситуации в сфере безопасности нам необходима возможность быстрого перемещения войск и вооружений", — подчеркнул он.

Новый пакет совместных проектов ЕС и НАТО будет включать более десятка пунктов, пишет dpa. Во встрече 5-6 декабря в штаб-квартире НАТО в Брюсселе будут участвовать министры иностранных дел стран военного альянса. Кроме того, участники совещания обсудят реализацию реформ в странах, претендующих на членство в НАТО — Грузии, Македонии, а также Боснии и Герцеговине.

В декабре 2016 года ЕС и НАТО приняли пакет из 42 проектов

сотрудничества в семи сферах. Подписанный документ предполагал сотрудничество по укреплению сил безопасности на море, противодействию гибридным войнам и кибератакам, а также по проведению совместных военных исследований и учений.

В частности, в борьбе с гибридными войнами ЕС и НАТО договорились совместно анализировать кампании по дезинформации в социальных сетях и повышать сопротивляемость своих стран-членов к таким атакам.