21.06.2018, 14:45

НАТО распорядилось вывезти и уничтожить советское вооружение Черногории

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Gazeta.ru
EST
NATO-RUSSIA/
NATO-RUSSIA/Foto: Yves Herman, REUTERS

В НАТО решили провести демилитаризацию Черногории и уничтожить находящееся на территории страны советское вооружение, сообщает RT со ссылкой на тендер альянса.

Отмечается, что речь идет о морских минах, боеголовках от противокорабельных ракет и противокорабельных торпедах, произведенных в СССР. Их намерены вывезти с территории страны и уничтожить.

"Подрядчик обязуется забирать боеприпасы с обозначенных складов в Черногории и осуществлять их безопасные перевозки на принадлежащий подрядчику объект по демилитаризации"", — подчеркивается в документе.

В 2017 году Черногория официально стала 29-м членом НАТО. Это произошло после того, как все страны-члены Североатлантического альянса ратифицировали соответствующий протокол, а в самой Черногории местные депутаты одобрили инициативу еще в конце апреля. 5 июня Черногория появилась в списке стран-членов НАТО на сайте альянса. Официальная церемония прошла 5 июня в Вашингтоне в здании Госдепартамента США.

Ранее парламент Черногории 28 апреля проголосовал за вступление страны в НАТО, несмотря на протесты со стороны России и пророссийской оппозиции. В поддержку законопроекта о вхождении в Североатлантический альянс высказались все 46 присутствовавших в зале заседания депутатов. Оппозиция при этом не принимала участия в голосовании.

Черногория раньше являлась частью Югославии, которая в период холодной войны была социалистической республикой.

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