21.06.2018, 14:45

НАТО распорядилось вывезти и уничтожить советское вооружение Черногории

 (33)
Gazeta.ru
EST
NATO-RUSSIA/
NATO-RUSSIA/Foto: Yves Herman, REUTERS

В НАТО решили провести демилитаризацию Черногории и уничтожить находящееся на территории страны советское вооружение, сообщает RT со ссылкой на тендер альянса.

Отмечается, что речь идет о морских минах, боеголовках от противокорабельных ракет и противокорабельных торпедах, произведенных в СССР. Их намерены вывезти с территории страны и уничтожить.

"Подрядчик обязуется забирать боеприпасы с обозначенных складов в Черногории и осуществлять их безопасные перевозки на принадлежащий подрядчику объект по демилитаризации"", — подчеркивается в документе.

В 2017 году Черногория официально стала 29-м членом НАТО. Это произошло после того, как все страны-члены Североатлантического альянса ратифицировали соответствующий протокол, а в самой Черногории местные депутаты одобрили инициативу еще в конце апреля. 5 июня Черногория появилась в списке стран-членов НАТО на сайте альянса. Официальная церемония прошла 5 июня в Вашингтоне в здании Госдепартамента США.

Ранее парламент Черногории 28 апреля проголосовал за вступление страны в НАТО, несмотря на протесты со стороны России и пророссийской оппозиции. В поддержку законопроекта о вхождении в Североатлантический альянс высказались все 46 присутствовавших в зале заседания депутатов. Оппозиция при этом не принимала участия в голосовании.

Черногория раньше являлась частью Югославии, которая в период холодной войны была социалистической республикой.

Будет ли дождь на Иванов день? Или не будет?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ





ВИДЕО читателя: Разборки на дороге: Mercedes отрезал путь другому автомобилю, из него вышел разгневанный водитель

21.06.2018
Читатель Delfi заметил необычную ситуацию в поселке Юри, где разъяренный водитель остановил свой Mercedes перед другим автомобилем и начал сердито размахивать руками в воздухе.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




-40% Esprit Naiste käekell ES106992002
117,90 €
70,74 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107052003
139,50 €
83,70 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106782002
117,90 €
70,74 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100038
169,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100052
169,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €

Эстонские шпажистки победили Украину и завоевали бронзу чемпионата Европы!

21.06.2018
Женская сборная Эстонии по фехтованию на шпагах завоевала бронзовые медали в командном турнире чемпионата Европы в сербском Нови-Саде. В поединке за третье место наши шпажистки победили Украину - 42:37.
Подробнее




На Иванову ночь обещают дожди. РАССКАЖИТЕ, как собираетесь праздновать!

21.06.2018
Согласно прогнозам синоптиков, в пятницу, субботу и воскресенье по всей стране, скорее всего, пройдут дожди. Несмотря на то, что жителям Эстонии в таких условиях отмечать Иванову ночь не привыкать, все-таких хочется надеяться на лучшее.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как юридический партнер может помочь квартирному товариществу сэкономить деньги?
1 января 2018 года вступил в силу новый закон о квартирной собственности и квартирных товариществах, который объединяет в себе действовавшие ранее закон о квартирной собственности и закон о квартирных товариществах. Что изменилось для квартирных товариществ и почему каждому товариществу важно иметь сильного юридического партнера, разъясняют квартирным товариществам юристы предлагающего профессиональные правовые услуги OÜ InvestÕigus.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ