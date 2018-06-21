НАТО распорядилось вывезти и уничтожить советское вооружение Черногории

В НАТО решили провести демилитаризацию Черногории и уничтожить находящееся на территории страны советское вооружение, сообщает RT со ссылкой на тендер альянса.

Отмечается, что речь идет о морских минах, боеголовках от противокорабельных ракет и противокорабельных торпедах, произведенных в СССР. Их намерены вывезти с территории страны и уничтожить.

"Подрядчик обязуется забирать боеприпасы с обозначенных складов в Черногории и осуществлять их безопасные перевозки на принадлежащий подрядчику объект по демилитаризации"", — подчеркивается в документе.

В 2017 году Черногория официально стала 29-м членом НАТО. Это произошло после того, как все страны-члены Североатлантического альянса ратифицировали соответствующий протокол, а в самой Черногории местные депутаты одобрили инициативу еще в конце апреля. 5 июня Черногория появилась в списке стран-членов НАТО на сайте альянса. Официальная церемония прошла 5 июня в Вашингтоне в здании Госдепартамента США.