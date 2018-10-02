НАТО проведет крупнейшие с 1991 года военные учения

НАТО проведет масштабные военные учения Trident Juncture в Норвегии, заявил во вторник, 2 октября, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

Учения пройдут c 25 октября по 7 ноября на территории Норвегии, в Балтийском море и Северной Атлантике. В маневрах примут участие около 45 тысяч военных из 31 страны, а также более 110 самолетов и 60 кораблей. Учения не направлены против России, они носят оборонительный характер и будут имитировать ответ НАТО на вооруженное нападение на одного из участников альянса, заявил Столтенберг.

Германский бундесвер направит для участия в маневрах Trident Juncture около 10 тысяч солдат и четыре тысячи единиц техники, сообщает агентство AFP.

НАТО называет эти маневры крупнейшими с 1991 года. Всем странам ОБСЕ, в том числе России, отправили приглашения с тем, чтобы они могли послать на учения своих наблюдателей.