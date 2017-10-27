НАТО предупредила Россию о риске опасных недоразумений

Если РФ не будет достоверно информировать о своих военных учениях, возрастает риск инцидентов, которые могут "выйти из-под контроля", заявил генсек НАТО Столтенберг.

НАТО предупредила Россию о риске возникновения опасных недоразумений в связи с напряженностью, вызванной российскими маневрами "Запад-2017" на восточной границе альянса. Если Москва не будет предоставлять достоверной информации о типе и масштабах подобных учений, возрастает риск инцидентов, которые могут "выйти из-под контроля", заявил в четверг, 26 октября, генеральный секретарь НАТО.

"Каждое государство имеет право проводить учения для своих сил …, однако важно, чтобы это делалось предсказуемо и транспарентно", — указал Йенс Столтенберг.

Он подчеркнул важность того, чтобы "такие учения не осложняли и не усугубляли ситуацию с безопасностью в регионе". "Ранее были случаи, когда учения использовались как прикрытие для агрессивных действий в отношении ближайших государств. В частности, так было в Грузии в 2008 году или в 2014 году — на Украине", — заметил генсек НАТО.

Учения "Запад" были одной из тем заседания Совета НАТО — Россия, прошедшего 26 октября в Брюсселе. На заседании представители стран НАТО отметили несоответствия между заявленными Россией и действительными масштабами учений "Запад-2017".

"Члены альянса указали на то, что число участвовавших в учениях военных значительно превысило количество, заявленное перед ними", — заявил Столтенберг. По его словам, сценарий учений также отличался от заявленного, и географический охват был больше.

О необходимости прозрачности при подготовке и проведении подобных мероприятий свидетельствуют и упреки в том, что Россия во время маневров использовала "кибероружие", сказал Столтенберг. Страны Балтии сообщали о перебоях в работе коммуникационных сетей во время российских учений.

Учения прошли без участия наблюдателей ОБСЕ

Участвовавший в заседании совета постпред РФ при НАТО Александр Грушко назвал необоснованными утверждения о том, что параметры учений "Запад-2017" были занижены. По его словам, "эти оценки, во-первых, ни на чем не зиждутся, а во-вторых, эти оценки озвучивались еще до начала самих учений".

Россия заявила, что в учениях приняли участие 12700 солдат. Со своей стороны, эксперты НАТО, проанализировав данные снимков со спутников, пришли к выводу, что в маневрах были задействованы десятки тысяч солдат. В то же время, для учений с войсковыми соединениями, превышающими 13 тысяч человек, необходимо участие наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которые, однако, не присутствовали на маневрах.

Учения "Запад-2017" прошли с 14 по 20 сентября. Перед их началом замминистра обороны РФ Александр Фомин утверждал в интервью DW, что маневры носят исключительно оборонительный характер и направлены на "отработку соответствующих способов и применения вооруженных сил для борьбы с терроризмом".