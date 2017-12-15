НАТО подозревает Россию в нарушении договора о ракетах малой и средней дальности

НАТО призывает Россию соблюдать договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Члены Североатлантического альянса зафиксировали запрещенный международными договоренностями российский ракетный комплекс, что "вызывает серьезное беспокойство", сообщается на сайте организации в пятницу, 15 декабря. Об этом пишет Deutsche Welle.

В связи с этим НАТО ожидает, что Москва "отреагирует на это беспокойство, действуя прозрачно и по существу", а также будет активно вести диалог с США по техническим вопросам. При этом Североатлантический альянс отмечает, что Соединенные Штаты соблюдают свои обязательства, связанные с ДРСМД.

Вашингтон неоднократно обвинял Москву в нарушении условий договора и, в частности, выражал недовольство созданием и размещением российских крылатых ракет наземного базирования SSC-8, которые в России носят название 9M729.

9 декабря издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме сообщило, что администрация президента Дональда Трампа одобрила пакет санкций в отношении России за нарушения ДРСМД. В частности, штрафные меры должны быть введены в отношении российских компаний, ответственных за создание ракет.

Подписанный в 1987 году бессрочный договор между США и СССР запрещает производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности.