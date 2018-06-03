03.06.2018, 15:24

НАТО планирует создать новое резервное подразделение "на случай нападения России"

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NEWSru.com
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Hüppamine öösel
Ameerika sõdurFoto: Tanel Meos

НАТО планирует создать новое резервное подразделение на случай "нападения России". В рамках этой инициативы уже действующие силы быстрого реагирования (NATO Response Force, NRF) предполагается увеличить на 30 тысяч человек.

Возможность увеличения резерва планируется обсудить на саммите министров обороны стран НАТО в Брюсселе 7-8 июня, пишет Die Welt. Затем лидеры государств альянса должны принять соответствующую политическую декларацию на встрече в середине июля.

Предполагается, что новому подразделению предоставят сотни истребителей и кораблей. Резерв будет сформирован в дополнение к силам быстрого реагирования НАТО, которые уже насчитывают 20 тысяч человек.

Ведущую роль в нем будет играть Германия. При этом инициатива о создании нового подразделения исходила из США, пишет Die Welt.

Как сообщает издание, "альянс планирует значительно повысить оперативную готовность сил отдельных союзников на суше, море и воздухе", которые впоследствии и образуют вместе новое резервное подразделение. В публикации отмечается, что резерв обеспечит готовность НАТО к возможному "кризису". Участники подразделения в случае необходимости должны будут прийти в полную боевую готовность за 30 дней.

Помимо нового резерва на встрече министров обороны стран НАТО планируется обсудить повышение "военной мобильности", что позволило бы быстрее транспортировать тяжелое оборудование, к примеру, танки, к местам развертывания. "Это требует совершенствования инфраструктуры, а также устранения административных барьеров и ускоренных политических решений", — отмечается в публикации. Причем речь идет не только транспортировке на территории Европы, но и между европейскими и трансатлантическими союзниками, такими как США и Канада.

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