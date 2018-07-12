12.07.2018, 16:21

НАТО обещает усилить свое присутствие в Восточной Европе и увеличить расходы на оборону

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Deutsche Welle
EST
Nato
NatoFoto: Siim Lõvi

НАТО приостанавливает сотрудничество с Россией и усиливает присутствие в Восточной Европе. Однако альянс по-прежнему "открыт для политического диалога" с Москвой

Лидеры стран НАТО на саммите Североатлантического альянса в Брюсселе в среду, 11 июля, приняли итоговую декларацию. Существенная часть документа посвящена взаимоотношениям альянса с Россией.

В свете ухудшившейся ситуации в области безопасности страны НАТО, среди прочего, намерены усилить свое присутствие в Восточной Европе. Кроме того, альянс приостановил гражданское и военное сотрудничество с Россией, в то же время оставаясь "открытым для политического диалога". НАТО не ищет конфронтации и не представляет угрозы для РФ, подчеркивается в документе.

Как говорится в декларации, решение альянса мотивировано "агрессивными действиями России", в том числе угрозой силы, "подрывающей евроатлантическую безопасность".

Трамп — за увеличение военных расходов

В ходе саммита Дональд Трамп предложил увеличить расходы на оборону до четырех процентов ВВП. Кроме того, он вновь потребовал от ФРГ увеличения расходов на оборону и заявил, что Берлин "находится под полным контролем России". Впрочем, нынешняя инициатива президента США не стала формальным предложением. Страны НАТО согласовали повышение военных расходов до двух процентов ВВП к 2024 году, однако в этом году этой цели смогут достичь лишь пять из 29 государств-членов альянса.

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