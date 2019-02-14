НАТО обдумывает вариант ответа на прекращение Договора о РСМД. Появится ли новое ядерное оружие в Европе?

Речь идет о российской крылатой ракете 9М729 (по классификации НАТО — SSC-8), способной пролететь более 500 километров, что запрещено условиями ДРСМД. По данным западных спецслужб, Россия не только производит эти ракеты, но и приняла их — не менее 64 единиц — на вооружение. Москва существование 9М729 признала, но утверждает, что она не противоречит ДРСМД.

В Североатлантическом альянсе официально своим приоритетом называют добиться от Москвы выполнения ДРСМД. Согласно этому договору, России следует уничтожить сами ракеты 9М729, пусковые установки, а также сопутствующие конструкции и оборудование. Под последним в НАТО имеют в виду технику, специально разработанную для данных ракет, к примеру, машины для перезарядки пусковых установок либо оборудование для их испытаний.

Поскольку исследования в области ракетных вооружений не запрещены ДРСМД, то об уничтожении документации речь не идет. По словам источника DW в НАТО, России даже не придется признавать, что ее система нарушает договор. При этом собеседник напомнил о том, как в 1980-х годах президент СССР Михаил Горбачев уничтожил ракетную систему ОТР-23 "Ока", дальность поражения которой не превышала 500 километров.

Хоронить Договор о РСМД еще пока рано

Хотя президент России Владимир Путин сразу же объявил о зеркальном ответе — приостановке участия РФ в договоре, в НАТО с выводами не спешат. По словам Йенса Столтенберга, о перспективах сохранения договора окончательно станет ясно только по истечению шестимесячного срока. "И тогда нам надо будет давать своей ответ", — добавил генсек НАТО.

Столтенберг подчеркнул, что ракетные системы SSC-8 являются мобильными и их тяжело засечь, они могут поразить города Европы очень быстро, практически без предупреждения.

Как известно, США еще в 2013 году начали поднимать вопрос нарушения Россией ДРСМД. На вопрос корреспондента DW, почему альянс только сейчас начинает поиск ответного решения, Столтенберг на пресс-конференции ответил, что НАТО уже некоторое время анализирует последствия производства и развертывания новых российских ракет.

По его словам, нарушение Россией ДРСМД — не отдельный случай, а часть общего курса. Москва длительное время инвестирует значительные суммы в современные вооружения, включая ядерные, а также использует оружие против своего соседа Украины, отметил Столтенберг. В ответ НАТО начала крупнейшее со времен холодной войны усиление своей коллективной обороны.

Появится ли новое ядерное оружие в Европе?

Журналистов в первую очередь интересовало, как именно НАТО собирается реагировать на прекращение действия ДРСМД. Столтенберг заявил, что не собирается забегать наперед и предсказывать результаты обсуждения, но уточнил, что все меры будут защитными, а приниматься они будут совместно.

"У НАТО имеется широкий спектр возможностей реагировать. Мы не должны зеркально повторять то, что делает Россия… Мы не намерены развертывать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе", — подчеркнул он.

Именно такой шаг НАТО в свое время предшествовал началу работы над ДРСМД, подписанным в 1987 году между СССР и США и ликвидировавшим целый класс ракет: средней (от 1000 до 5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности. В 1970-х годах СССР разместил в Европе оснащенные ядерными боеголовками ракеты РСД-10. В ответ НАТО развернула баллистические ракеты "Першинг" и крылатые ракеты средней дальности.

Главная цель — выполнение обязательств ДРСМД

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, прибыв на заседание в Брюссель, также заявила, что главная цель — добиться, чтобы Россия возобновила выполнение ДРСМД. По ее словам, этот договор — один из ключевых в структуре безопасности Европы.

Как и Столтенберг, фон дер Ляйен подчеркнула, что ответ НАТО на нарушение Россией ДРСМД не может быть таким же, как 40 лет назад, поскольку ситуация изменилась. По ее словам, необходим новый путь, а именно комплекс мер, включающий не только военные, но и экономические, и политические шаги. С помощью таких мер она хотела бы убедить Россию, а также Китай, что искать новые договоренности — в их же интересах.