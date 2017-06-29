НАТО нарастит силы в Афганистане, но воевать с боевиками больше не собирается

Североатлантический альянс намерен увеличить численность своих войск в Афганистане на фоне ухудшения ситуации в этой стране, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. "Я могу подтвердить, что мы увеличим наше присутствие в Афганистане", — заявил он в четверг перед встречей министров обороны НАТО в Брюсселе.

При этом о возобновлении НАТО боевой операции речи не идет. "Это касается обучения, поддержки, консультирования (афганских военных) … Это не касается военных действий", — заявил Столтенберг, речь которого опубликована на сайте альянса.

По словам Столтенберга, в НАТО видят "необходимость в дополнительных усилиях и некоторой поддержке" афганцев. Основное внимание планируется уделить трем областям: усилению афганских специальных оперативных сил, развитию военно-воздушных сил и повышению уровня подготовки командования.

"15 стран (членов НАТО) уже пообещали выделить дополнительные силы", — сообщил генсек. Он добавил, что с нетерпением ждет поступления новых заявлений от других стран.

Отвечая на вопрос о количественном увеличении контингента НАТО со стороны США, генсек отметил, что пока не ожидает конкретных цифр по количеству личного состава.

Reuters передает, что в настоящее время контингент НАТО в Афганистане насчитывает около 13 450 человек. Великобритания готова отправить в Афганистан дополнительно 100 солдат в рамках миссии НАТО, заявил в четверг министр обороны страны Майкл Фэллон, передает AP.

По данным Reuters, США могут отправить в Афганистан еще порядка 3000-5000 солдат, а другие члены — около 1200 солдат. Однако европейские страны готовы активизировать помощь Афганистану только после того, как Вашингтон четко определится со своей стратегией в регионе и ознакомит с ней других, сообщает агентство со ссылкой на источники в альянсе.

Столтенберг также рассказал о позиции НАТО относительно участия России в урегулировании афганского конфликта. По его словам, в альянсе не имеют ничего против этого, но хотят, чтобы ведущую роль в мирном процессе играли сами афганцы, передает "Интерфакс".

Генсек также заявил, что не располагает подробной информацией о контактах между Россией и представителями движения "Талибан". "Я видел сообщения о контактах между Россией и талибами, но я не могу что-либо подтвердить по поводу того, какого рода это были контакты", — заявил Столтенберг.

Напомним, НАТО завершила вывод своих боевых сил из Афганистана в 2014 году. С тех пор в стране действует миссия альянса "Решительная поддержка" (Resolute support) численностью 13,5 тысячи человек. В ее задачи входит обучение, содействие в управлении и тыловом обеспечении, а также снабжение разведданными афганских национальных сил безопасности численностью около 360 тысяч человек. Финансирование национальной армии также обеспечивают страны НАТО на уровне около пяти миллиардов долларов в год.

Несмотря на все эти меры, в последние годы противостоящее правительству движение "Талибан" добилось значительных успехов в Афганистане, вернув под свой контроль до 40% территории страны. Кроме того, с 2015 года в Афганистане усиливаются позиции отрядов группировок, связанных с террористической организацией "Исламское государство", которые воюют как против правительства в Кабуле, так и против талибов.

Ухудшение обстановки в Афганистане началось еще при прежней администрации США, которую возглавлял Барак Обама. В связи с этим он отказался от планировавшегося сокращения численности американского контингента в этой стране почти в два раза до конца 2016 года.

Новый глава Белого дома Дональд Трамп недавно разрешил министру обороны Джеймсу Мэттису изменять численность военных США в Афганистане. После этого СМИ сообщили, что США планируют увеличить численность своего воинского контингента в Афганистане на четыре тысячи человек. В Пентагоне это опровергли, говоря, что решение пока не принято. В следующем году в Афганистане должны пройти парламентские выборы. Они назначены на 7 июля 2018 года.