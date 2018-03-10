НАТО наделило Украину статусом страны-аспиранта

НАТО сообщает, что признало статус страны-аспиранта для Украины; это приближает страну к полноценному членству в Альянсе.

"В настоящее время четыре страны-партнера заявили о своих стремлениях к членству в НАТО: Босния и Герцеговина, Грузия, Бывшая югославская республика Македония и Украина", — сказано в сообщении на сайте НАТО.

В сообщении отмечается, что "дверь НАТО остается открытой для любой европейской страны, которая в состоянии взять на себя обязательства членства и вносить вклад в безопасность в евроатлантическом регионе".

В материале также напоминается, что на саммите в Бухаресте в 2008 году станы-члены Альянса согласились, что Грузия и Украина станут членами НАТО в будущем.