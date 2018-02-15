НАТО и Россия: отношения ”заморожены”, но альянс стремится к диалогу

Второй день встречи министров обороны стран НАТО был посвящен темам стабильности за пределами альянса и борьбы с терроризмом. Но тень проблемы взаимоотношений с Россией, так или иначе, присутствовала почти в каждом обсуждении. Представители НАТО утверждают, что стремятся возобновить диалог, примером чему служат ставшие регулярными встречи генсека Йенса Столтенберга с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Следующая такая встреча состоится уже через пару дней — на полях конференции по безопасности в Мюнхене.

”Мягкая сила” НАТО

Одними из наиболее интересных и познавательных мероприятий для журналистов в рамках ныншней встречи министров обороны в Брюсселе были специальные закрытые инфо-брифинги. Имен и должностей выступающих там представителей альянса называть нельзя, цитировать следует весьма осторожно. Хотя, особенно в секции ответов на вопросы коллег, можно было почерпнуть немало полезных сведений о позициях и отношении альянса к России.

Стоит отметить также, что и веб-страница НАТО имеет версию на русском языке. Недавно сотрудники пресс-службы даже разработали ряд специальных документов, призванных развеять устоявшиеся мифы о деятельности альянса, его структурах и целях. Они тоже доступны по-русски. Советую ознакомиться — для расширения кругозора, да и просто для того, чтобы понять, насколько важны для альянса эти темы.

На всех брифингах для прессы представители альянса постоянно подчеркивали свое стремление к возобновлению полноценного диалога с Россией, который был заморожен после событий 2014-го года в Украине (аннексия Крыма и война на Донбассе). Совет Россия-НАТО (СРН), в рамках которого обсуждались важные темы от ядерного паритета до борьбы с ИГИЛ, не собирался в течение двух лет, с 2014 по 2016, но к счастью, вновь заработал в прошлом, 2017-м году. Во многом, это инициатива нынешнего генерального секретаря Столтенберга, который также основал новый формат регулярных встреч с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Они, кстати, знакомы еще с тех пор, когда Йенс Столтенберг являлся премьер-министром Норвегии. Следующая встреча должна состояться в Мюнхене, в рамках конференции о международной безопасности.

Для государств-членов альянса, особенно для тех, кто, как Эстония, граничит с Россией, возобновление полноценного диалога с ней очень важно. Однако ”мяч”, как неоднократно подчеркивают в НАТО, находится на стороне Кремля. С другой стороны, при таком подходе очевиден явный тупик: альянс, к примеру, никогда не признает Крым в составе России и весьма жестко оценивает ее роль в событиях на Донбассе. Москва, в свою очередь, никогда добровольно не отдаст полуостров обратно Украине, как и не признает своего участия в происходящем в Донецке и Луганске. Что в таком случае могла бы сделать Россия, чтобы восстановить доверие и вернуться к диалогу, не понятно. Особенно теперь, когда НАТО принимает все новые меры по сдерживанию и усиленному передовому присутствию вблизи российских границ, что последняя считает вызовом и даже провокацией.

От партнерства — к соперничеству

Наверное, кто-то удивится, но Россия и НАТО некогда являлись партнерами. Наиболее эффективно сотрудничество развивалось во времена операции в Афганистане (2001 — 2014 гг.). Сейчас же отношения близки к самой низшей точке со времен противостояния ”холодной войны”. Даже формально у альянса и Кремля осталось очень мало каналов связи. На сегодня,по разным причинам отсутствуют как постоянный представитель России при штаб-квартире НАТО, так и глава инфопункта альянса в Москве.

Диалог между бывшими партнерами, а ныне соперниками нужен, в частности, для большей прозрачности по вопросам военных учений. Наприемер, если обо всех маневрах НАТО можно в режиме реального времени узнать на сайте https://shape.nato.int/operations, то учения российских ВС проходят в условиях гораздо большей закрытости. Что вызывает у членов альянса обеспокоенность, особенно у соседей Москвы — доверия в отношении намерений и действий российского руководства после украинских событий практически нет. Но доверие, как и основанный на нем диалог, все-таки необходимы для избежания потенциальных опасных ситуаций, которые могут привести к конфликтам.

Самый близкий к нам пример. Самолеты ”воздушной полиции” регулярно взлетают с аэродрома в эстонском Эмари, чтобы проконтроливать очередное российское воздушное судно, следующее над Балтикой с выключенными опознавательными приборами. Это во-первых, опасно, а во-вторых, затратно. И таких неприятных соприкосновений, требующих оперативной связи и выясняения обстоятельств немало. Буквально сегодня власти страны НАТО Великобритании официально обвинили российские государственные структуры, в том числе армию, в кибер-атаке летом 2017 года (вирус NotPetya).

В Британии от вируса пострадали десятки организаций, в том числе почтовые службы, а также рекламные, юридические, логистические и финансовые компании. Однако почти три четверти случаев заражения были зафиксированы на Украине. Эта страна — стратегический партнер НАТО, и подобные инциденты лишь усугубляют и без того незавидное положение во взаимоотношениях с Россией. Поскольку в прошлом году альянс объявил, что кибер-угрозы приравниваются к обычным и могут считаться основанием для выработки ответных шагов в соответствии с 5 пунктом Договора о коллективной безопасности. Хотя, разумеется, Кремль всячески отрицает любую причастность российских структур к данной кибер-атаке.

Как это касается Эстонии

Завершившаяся встреча министров обороны стран НАТО не только обозначила направления действий по модернизации командной структуры альянса, усилению его финансовой обеспеченности и развитию сотрудничества с Европейским Союзом. Она стала одним из этапов подготовки к летнему саммиту на высшем уровне, на который соберутся главы государств и правительств. Альянс традиционно живет от саммита к саммиту, где принимаются основополагающие решения, как это было в Варшаве, Уэльсе или Бухаресте. На саммите в Брюсселе в июле 2018-го также ожидается принятие ряда стратегически важных документов.

По словам министра обороны нашей страны Юри Луйка, Эстония ожидает от НАТО дальнейших шагов по усилению передового присутствия, то есть увеличения воинских контингентов в нашем регионе. По сравнению с численностью симметрично расположенных российских вооруженных сил, натовские батальоны выглядят очень скромно. Впрочем, подобная дальнейшая милитаризация явно не придется по душе нашему восточному соседу. И в свете долгожданного улучшения эстоно-российских официальных взаимоотношений, а также ожидаемого подписания пограничных договоров, это скорее стало бы негативным фактором.

Как бы то ни было, маховик разрастания оборонных расходов и активизации деятельности альянса как в Европе, так и за ее пределами, набирает обороты и остановить его будет очень сложно. А значит нам предстоит смириться с этой новой реальностью, более трезво смотреть в будущее отношений с Россией и надеяться, что декларируемая НАТО сугубо оборонительная направленность этой организации будет соответствовать действительности.

Материал подготовлен при поддержке Северо-Атлантического альянса. Расходы на поездку журналиста в Брюссель оплачены из бюджета НАТО.