НАТО и Македония подписали протокол о вступлении республики в альянс

Теперь протокол будет передан для ратификации сначала государствам альянса, а только после завершения этого процесса его сможет ратифицировать Македония. Ожидается, что данная процедура будет завершена уже в этом году, и страна официально станет 30-м членом НАТО на саммите альянса в Лондоне в декабре, где блок отметит свое 70-летие.

"Через несколько минут мы подпишем протокол о вступлении Македонии в альянс. Это исторический момент", — заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, открывая торжественную церемонию подписания. Он приветствовал решение Македонии сменить название для урегулирования конфликта с Грецией, "что способствовало региональной безопасности", а также приверженность Скопье "демократии и пути реформ".

В свою очередь Никола Димитров заявил, что смена названия и вступление стало возможными "благодаря лидерству премьер-министров Македонии Зорана Заева и Греции Алексиса Ципраса". "Для нас НАТО — это семья, которая обещает безопасность, которая стремится сделать мир лучшим местом, которая обеспечивает свободы и демократические ценности", — отметил он.