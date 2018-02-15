НАТО готовит новую миссию в Ираке

НАТО планирует усилить поддержку иракских спецслужб. Предполагается расширить обучение сотрудников сил безопасности, чтобы противостоять джихадистам "Исламского государства".

НАТО собирается расширить операцию по поддержке спецслужб Ирака, чтобы воспрепятствовать укреплению террористической группировки "Исламское государство". Министры обороны 29 государств - членов альянса, в четверг, 15 февраля, приняли решение приступить к конкретному военному планированию новой миссии по обучению.

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, с просьбой усилить участие Североатлантического альянса в борьбе с джихадистами обращались как правительство в Багдаде, так и возглавляемая США антитеррористическая коалиция.

Некоторое время назад натовские специалисты вновь стали обучать сотрудников органов безопасности в Ираке, в частности, тому, как обезвреживать растяжки. Однако двадцати экспертов, которые пока этим занимаются, недостаточно. Расширение миссии предполагает, среди прочего, организацию работы военных академий.