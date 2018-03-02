Настя Рыбка и ее секс-тренер Алекс Лесли в тайской тюрьме. В чем они виноваты?

Получившие известность благодаря скандальному расследованию Алексея Навального Настя Рыбка (Вашукевич) и ее секс-тренер Алекс Лесли (Кириллов) находятся в тайской тюрьме. Полиция задержала их в воскресенье, 25 февраля, за проведение незаконного тренинга, а суд отказался выпустить под залог.

Получившие известность благодаря скандальному расследованию Алексея Навального Настя Рыбка (Вашукевич) и ее секс-тренер Алекс Лесли (Кириллов) находятся в тайской тюрьме. Полиция задержала их в воскресенье, 25 февраля, за проведение незаконного тренинга, а суд отказался выпустить под залог.

Кириллов организовывает подобные тренинги не в первый раз, однако арестовали их именно сейчас — спустя пару недель после публикации Навального, где фигурировали Рыбка, российский олигарх и высокопоставленный правительственный чиновник.

Русская служба Би-би-си разбиралась, насколько часто россиян задерживают за нелегальную работу в Таиланде и что власти страны обычно делают с нарушителями закона.

Что произошло?

Вечером 25 февраля полиция тайского города Паттайя пришла на секс-тренинг Алекса Лесли. 10 человек, причастных к организации занятий, задержали, остальных — это были ученики, заплатившие за тренинг — отпустили.

С тех пор Лесли, скандально известная Настя Рыбка, называющая себя соблазнительницей олигархов, и еще восемь человек находятся в тюрьме.

По словам корреспондента местного издания Khaosod, охрана у зала суда была удивлена, что подсудимых сопровождали аж 20 полицейских. "Зачем столько копов? Мы что, арестовываем Кхун Са?" — пошутил один из охранников, имея в виду легендарного "опиумного короля" из Бирмы.

Сами полицейские у входа в суд рассказали местному журналисту, что из Бангкока им дали понять: визу отзывают, россиян будут депортировать. Самим арестованным это сообщили после судебного заседания, на котором отказали в возможности выйти под залог до суда по существу.

За что их задержали?

Полиция утверждает, что проведение тренинга — это работа, осуществлять которую в Таиланде Лесли не имел права без специального разрешения.

Для отдыха в Таиланде россиянам (и гражданам многих других стран) не нужно получать визу, а вот для работы виза — типа Non-B — необходима. Нужно, кроме того, получить и отдельное разрешение на работу. При этом, если иностранец меняет место работы, придется получать его заново. Профессии, связанные с туризмом (например, гида) вообще закрыты для иностранцев. При этом россияне проводят в Таиланде сотни выездных тренингов по йоге, медитациям, фитнесу, саморазвитию и даже по тому, как начать свой бизнес.

"Насколько я знаю, люди просто едут, и всё, никто власти не предупреждает", — рассказала Би-би-си россиянка Наталья Чередько, которая собиралась проводить в Таиланде занятия по танцам от компании "Женский мир". В итоге тренинг не состоялся, однако по причинам, не связанным с особенностями трудового законодательства Таиланда.

Мастер по йоге Сергей, проводивший свои семинары на тайском побережье, подтверждает: "Видимо, вести себя нужно так, [как будто] люди не на тренинг приехали, а отдыхать. Все организационные вопросы и реклама только на тех территориях, где это не конфликтует с правилами". Сергей попросил не указывать в публикации его фамилию, чтобы избежать возможных проблем с работой в Таиланде.

Все ли иностранцы получают разрешение и работают в рамках закона?

Антон Махров в течение пяти лет работает в Таиланде редактором англоязычной газеты "Новости Пхукета". По его словам, иностранцы постоянно нарушают трудовое законодательство в Таиланде, но власти часто просто закрывают на это глаза.

"Приоритетно именно соблюдение неписанных правил игры, а не буква закона, — рассказал Махров. — Если какая-то компания договаривается с тайским отелем о проведении у них мероприятия, привозит группу туристов и так далее, то проблемы крайне маловероятны. Совсем другое дело — приехать в Таиланд в качестве туристов, организовать здесь собственный мастер-класс, да еще и посвятить его какой-нибудь максимально болезненной для тайцев теме".

В Таиланде борются с имиджем страны как идеального места для секс-туризма. Махров предполагает, что, увидев секс-тренинг, обычные граждане Таиланда вполне могли пожаловаться в полицию — тем более что учеников Лесли издалека видно по футболкам с красной надписью "Sex animator".

"Провести подобное мероприятие на 100% чисто практически невозможно, в тайском законодательстве слишком много разных формальных требований, — считает Махров. — Если бы я хотел провести здесь тренинг, то обратился бы к местной компании, ивент-организатору или отелю с соответствующей компетенцией и отдал бы им все организационные вопросы. В том числе и нюансы правового характера".

Сам Лесли проводил тренинги в Таиланде уже несколько лет, и до этого никаких проблем с законом у него не было.

1 марта официальный представитель полиции Критсана Паттаначароен заявила, что секс-тренер и его товарищи нанесли вред репутации всего королевства.

Что говорят Лесли и Рыбка?

28 февраля Алекс Лесли передал одному из своих учеников письмо для посольства США. Павел Юнко, гражданин США, приехавший из Нью-Йорка на тренинг, рассказал, что отвез письмо в посольство в Бангкоке.

Письмо Лесли написано на английском с ошибками и адресовано консулу США в Таиланде.

"Мы просим вас о политическом убежище, помочь нам, защитить нас как можно быстрее, потому что у нас есть очень важная информация для США, и мы очень сильно рискуем своей жизнью", — пишет он. В своем обращении он утверждает, что Настя Рыбка якобы была любовницей Олега Дерипаски: "Она встречалась с ним год, и у нас есть фото, видео, аудио преступлений российской власти. И я отдам их США, если вы поможете нам".

Настя Рыбка, выйдя в прямой эфир своего "Инстаграма" из автозака, также обратилась к американским СМИ: "Я вам очень многое не хотела рассказывать раньше. Сейчас сложилась такая ситуация, что нас пытаются закрыть, и очень надолго. Поэтому я готова вам рассказать все те недостающие паззлы, которых вам не хватало, подтвердить их аудио, видео, касаемо связи наших уважаемых депутатов с Манафортом, Трампом и со всей этой шумихой выборов США. Я знаю очень много".

Что будет дальше?

28 февраля россиян перевели в иммиграционную тюрьму в Бангкоке.

Это первая стадия перед депортацией — к ней, как правило, суд приговаривает иностранцев за мелкие нарушения закона. "Если человек признан виновным, то его виза аннулируется, и он должен быть депортирован за нарушение визового режима, — рассказали Би-би-си в почетном консульстве России в Паттайе. — Депортация, к сожалению, довольно сложный процесс — предполагает транспортировку в Бангкок, извещение консульства, заполнение бумаг, поиск родственников, которые купят билет, и иногда это затягивается на месяц-два".

По их словам, от задержания до суда может пройти от 2-3 дней до полутора лет, в зависимости от сложности дела, но дело Лесли как раз можно назвать простым: ведь есть свидетели, подтвердившие, что они платили деньги за занятия.

Что делают российские власти?

На этой неделе в Таиланд с официальным визитом побывал секретарь Совбеза России Николай Патрушев. О его поездке в королевство пресс-служба Совбеза впервые сообщила только 27 февраля, за день до начала визита.

В соцсетях обратили внимание на "удивительное совпадение": Патрушев прилетел туда как раз после задержания Рыбки и Лесли.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что подобные визиты назначаются заранее, и странно связывать его с задержанием россиян.

Источник Тайской службы Би-би-си в правительстве Таиланда также сообщил, что встреча Патрушева и Чан-Оча была назначена заранее. Он отверг предположения, что поездка секретаря Совбеза как-то связана с арестом Рыбки и Лесли.

Официально заявлялось, что встреча с премьер-министром Таиланда Праютом Чан-Оча была призвана усилить сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом, предупреждения международных преступлений и кибербезопасности.

Вечером 28 февраля, согласно сервису Flight Radar, Патрушев вылетел в Джакарту — на 1 марта у секретаря Совбеза был намечен визит в Индонезию.