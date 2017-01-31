Насколько законна миграционная политика Трампа?

Самая прозорливая реакция на указ Дональда Трампа, временно закрывающий въезд в США беженцам и гражданам семи стран с преобладающим мусульманским населением, прозвучала из уст лидера сенатского большинства Митча Макконнелла. "Была ли это чрезмерная мера или нет, решать суду", — сказал он.



В министерстве юстиции США тоже не могут достигнуть согласия по вопросу легитимности действий нового президента.

Трамп уже уволил исполняющую обязанности генерального прокурора за то, что та поставила под сомнение законность его миграционного указа. Место Салли Йейтс заняла Дана Бенте, прокурор США по Восточному округу штата Вирджиния, которая уже приказала министерству привести распоряжение президента в действие.

Но, даже имея все министерство юстиции на своей стороне, Дональд Трамп не обладает безграничными полномочиями в миграционных вопросах — и границы этих полномочий определяются в США судебной ветвью власти. Что и происходит в настоящий момент.

За несколько дней, прошедших после подписания указа, федеральные судья в четырех американских штатах удовлетворили иск Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU) о введении временного судебного запрета на депортацию людей, задержанных в аэропортах США, обратно на родину.

"Истцы могут рассчитывать на положительное решение, основываясь на том, что депортация заявителей и других лиц, оказавшихся в похожем положении, нарушает их процессуальные права на надлежащую законную процедуру и равную защиту, гарантированные Конституцией США", — пишет в своем решении федеральный судья Нью-Йорка Энн Доннелли.

Несмотря на то что такие судебные решение были восприняты противниками Трампа как победа, они все же носят временный и частный характер. Серьезное противодействие президентскому указу только начинается.

Днем в понедельник, 30 января, штат Вашингтон объявил о своем решении подать на Трампа в суд — при поддержке таких корпораций, как Amazon и Expedia.

"В конце концов, вы либо соблюдаете конституцию, либо нет. И мы считаем, что в случае этого исполнительного указа, президент не придерживается конституционных принципов", — заявил генеральный прокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон.

Совет американо-исламских отношений (CAIR) также подал в суд против миграционного указа, который в иске трактуется не иначе как "решение о поражении мусульман в правах" — от имени группы американских мусульман и проживающих в США граждан стран, на которые распространяется запрет на въезд.

В Американском союзе защиты гражданских свобод воодушевлены недавней победой в суде и нацелены добиться полной отмены президентского указа.

И вот некоторые из способов, с помощью которых они намереваются это сделать.

Конституция

Совет американо-исламских отношений и другие организации утверждают, что указ Трампа, недвусмысленно нацеленный против людей, исповедующих ислам, можно трактовать как попытку установление государственной религии, что напрямую противоречит Первой поправке к Конституции США ("Конгресс США не должен принимать никаких законов, поддерживающих какую-либо религию, утверждающих государственную религию или запрещающих свободу вероисповедания").

Они цитируют заявления Трампа и его заместителей во время предвыборной кампании, что — наряду с особым статусом, которым миграционный указ наделяет представителей религиозных меньшинств, — служит доказательством попытки дискриминации, несмотря на то что в указе ни ислам, ни христианство не упомянуты прямым текстом.

Представитель Американского союза защиты гражданских свобод Дэвид Кол полагает, что, несмотря на отказ Трампа от идеи запретить въезд в США всем мусульманам, он "не ослабил своего пристального внимания к исламу, и его пятничные миграционные указы — реализация лишь небольшой части антимусульманских заявлений и обещаний, сделанных им в ходе предвыборной кампании".

Противники действий президента также утверждают, что его решения противоречат Пятой и Четырнадцатой поправкам к Конституции США, которые гарантируют "надлежащий законный порядок" при отказе во въезде лицам с действующими американскими визами.

"Само понятие надлежащего законного порядка возникло из желания ограничить возможности монарха проводить незаконные задержания, — объясняет Марк Джозеф Стерн из журнала Slate. — Получается, что мы возвращаемся в те времена, когда глава государства может задерживать людей, якобы потенциально представляющих угрозу, без малейших доказательств того, что они нарушили закон".

Контраргумент консерваторов в отношении этих утверждений совершенно прямолинеен: иностранные граждане, находящиеся на территории чужого государства, не имеют никаких оснований требовать конституционных гарантий.

"Иностранные граждане в соответствии с нашей Конституцией не могут требовать въезда в США или оспаривать решение об отказе во въезде, даже в том случае, если оно связано с откровенной религиозной дискриминацией", — написал Дэн Маклафлин в National Review.

Федеральный закон

В своем указе Дональд Трамп цитирует миграционный закон от 1952 года, который дает президенту право приостановить въезд в страну для "всех иностранцев и любого класса иностранцев" в том случае, если это "наносит ущерб интересам Соединенных Штатов Америки".

Однако поправка к этому закону, принятая в 1965 году, гласит, что люди не могут подвергаться "дискриминации при выдаче миграционной визы" на основании их "расы, пола, национальности, места рождения или жительства".

По мнению Давида Джей Беира, миграционного аналитика из Института Катона, такая формулировка означает, что дискриминация мигрантов на основании того, откуда они — из Ирака, Судана или Канады, — является незаконной.

"Трамп может захотеть возродить дискриминацию по национальному признаку, введя различие между "выдачей визы" и "въездом". Но это ерунда, потому что по закону мигранты не могут получить визу, если им запрещен въезд", — пишет Беир.

Однако, отмечает он, это применимо лишь к иммигрантам — туристы, студенты и другие лица, обладающие правом на временное пребывание, попадают под действие указа.

Впрочем, мнение Беира разделяют не все: Эндрю Маккарти, журналист National Review, полагает, что в данном случае власть президента перевешивает законодательство конгресса.

"Речь идет о вопросах, связанных с внешней политикой, — а это материи наиважнейшего порядка, так как они включают в себя и вопрос внешней угрозы национальной безопасности, — пишет Маккарти. — Если бы существовал конфликт, то совершенно очевидно, что конституционные полномочия президента защищать свою страну перевесили бы сомнительное право конгресса ограничить установленный президентом запрет на въезд для иностранных граждан".

Маккарти также отмечает, что, когда конгресс принял (а президент Барак Обама подписал) закон об отмене права краткосрочного безвизового въезда для лиц, посещавших одну из семи стран утвержденного списка, он, по сути, уже разрешил дискриминацию этих лиц на основании страны происхождения (для граждан этих конкретных стран).

В Совете американо-исламских отношений утверждают, что указ Дональда Трампа нарушает закон о процедуре принятия административных решений, который гласит, что действия правительства не могут "быть произвольными, своенравными, злоупотреблять правом действия по усмотрению или иным образом не соответствовать закону" или "не быть подкреплены существенными доказательствами".

Это конкретное положение использовалось и ранее, чтобы остановить различные указы Джорджа Буша и Барака Обамы.

Международные законы

Во время телефонного разговора с Дональдом Трампом канцлер Германии Ангела Меркель предупредила президента, что его миграционный указ может пойти вразрез с международными положениями.

"Женевская конвенция о статусе беженцев требует от международного сообщества принимать военных беженцев по гуманитарным соображениям, — написал в заявлении представитель Ангелы Меркель Стеффен Сиберт. — Все государства, подписавшие конвенцию, обязаны следовать этому требованию. Немецкое правительство разъяснило эту политику во вчерашнем телефонном разговоре".

На данный момент не было выдвинуто судебных исков, ставящих миграционный указ Трампа под вопрос на основании международных правил. Хотя Верховный суд США имеет полномочия отменять закон или указ президента, если он противоречит обязательствам страны, предусмотренным международными договорами.

"США подписали и ратифицировали ряд международных договоров, которые запрещают религиозную и расовую дискриминацию в действиях правовой системы, и это распространяется на действия миграционной системы — в соответствии с международной политикой защиты от дискриминации", — отмечает Лиам Торнтон из Университетского колледжа Дублина.

Некоторые судьи Верховного суда также ссылались на международные соглашения для интерпретации американских законов и конституционных принципов — хотя эта позиция подверглась жестокой критике в консервативных правовых кругах.

Нужный судья

Противники Трампа уверены, что у них имеется достаточная правовая основа, чтобы противостоять миграционному указу в судебном порядке. Кроме того, в недавней истории уже были случаи, когда федеральные судья вставляли президентским планам палки в колеса.

В феврале 2015 года судья из южного техасского города Броунсвил издал судебный запрет на осуществление решения президента Барака Обамы по легализации членов семей граждан США и лиц, имеющих право на постоянное жительство.

Год потребовался на то, чтобы это дело добралось до Верховного суда, где оно зашло в тупик по вопросу о целесообразности поддержки судебного решения. Ситуация вокруг этого запрета до сих пор не разрешена.

Все, что потребуется противникам политики Трампа, — это судья, готовый повести себя так же.