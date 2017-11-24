Насколько безопасны сегодня рождественские базары в Германии?

После прошлогодней трагедии в Берлине, когда террорист на грузовике въехал в толпу людей, рождественские ярмарки в Германии взяты под усиленную охрану. Что это значит на практике?

Глинтвейн и жареный миндаль, лотки с красочными сувенирами, забавными игрушками и поделками, красивая музыка, праздничная иллюминация, выступления цирковых артистов, театрализованные представления, рыцарские турниры, — декабрь в Германии — пора рождественских базаров. Они привлекают огромное количество как местных жителей, так и туристов.

Непременными составляющими немецких рождественских базаров стали также заградительные бетонные блоки, мешки с песком, полицейские автомобили и вооруженные блюстители общественного порядка. В этом году это особенно бросается в глаза. Теракт, совершенный 19 декабря прошлого года на рождественском базаре в берлинском районе Шарлоттенбург, заставил власти многих немецких городов ужесточить меры безопасности.

Не только в униформе

В Кельне к работе на рождественских базарах решили привлечь сотрудников частных охранных фирм, прошедших подготовку на специальных курсах в полиции. Во Франкфурте-на-Майне при главном городском рождественском рынке создан специальный полицейский участок, куда в любой момент можно обратиться за помощью. Помимо людей в униформе, за порядком на немецких ярмарках следят правоохранители в штатском, внешне совершенно не бросающиеся в глаза. Не говоря уже о камерах видеонаблюдения, выборочной проверке документов и досмотре сумок посетителей ярмарок.

При этом большинство жителей Германии воспринимают террористическую угрозу как нечто абстрактное, к ним лично отношения не имеющее. Согласно результатам репрезентативного опроса, только что проведенного социологической службой YouGov, без малого три четверти представителей взрослого населения ФРГ намерены в этом году по меньшей мере один раз побывать на рождественском базаре.

Отпугнуть потенциального преступника

Особенно славятся рождественские рынки в Берлине, Мюнхене, Нюрнберге, Кельне, Потсдаме, Веймаре, Любеке, Регенсбурге, Дрездене, Франкфурте-на-Майне, Эрфурте, Гамбурге, Мюнстере, Эссене, Ахене. И, согласно оценкам эксперта из Института политики безопасности университета Киля Янниса Йоста, именно эти ярмарки являются наиболее привлекательной целью для террористов. "Они собирают большое количество людей, вход туда открыт каждому. К тому же, они символизируют как христианство, так и потребительскую культуру", — так аргументирует он свою точку зрения в интервью журналистам.

При этом эксперт отмечает, что большинство террористов, с которыми до сих пор приходилось сталкиваться на территории Германии, не мчатся к наиболее привлекательной для них цели через всю страну, а наносят удар по расположенным поблизости от них объектам, в том числе — по рождественским базарам. Но присутствие там хотя бы двоих полицейских, а также наличие нескольких бетонных заграждений отпугнет потенциальных преступников, выражает уверенность Яннис Йост.

Дополнительные бетонные блоки появились в этом году на рождественских базарах Ростока, Франкфурта, Ульма, Гамбурга, Берлина. А в Потсдаме, Котбусе и Эрфурте их установили уже в прошлом году — сразу после теракта в Берлине. Каждый такой блок весит почти 2,5 тонны. В Любеке применяют заграждения из пакетов с песком. В Карлсруэ подъездные пути к рынкам блокируют объемные емкости с водой либо автомобили. В Ахене в качестве заграждений в этом году впервые применяют выдвижные парковочные столбики. А в Дортмунде вся центральная честь города будет вообще перекрыта для движения фур.

За отлаженную коммуникацию

На всемирно известной рождественской ярмарке в Нюрнберге и на сей раз все подъезды перекроют полицейские автомобили. А в том месте, где свои изделия и деликатесы предлагают города-побратимы Нюрнберга, дорогу перекроет огромная новогодняя елка. В случае надвигающейся опасности всех участников ярмарки будут оповещать посредством СМС-сообщений, которые будут использовать также для предупреждений об ураганах или об орудующих на рынке ворах-карманниках. С этой целью намечено применять и громкоговорители. А на случай внезапного отключения электроэнергии на базаре установлен агрегат резервного электропитания.

Настоящим аттракционом нюрнбергского рождественского базара давно стала запряженная двумя лошадьми старинная почтовая карета с восседающим на облучке колоритным кучером. Прокатиться на ней — удовольствие и для детей, и для взрослых. Так вот, в этом году из соображений безопасности маршрут ее изменен: поскольку подъездные дороги на рынок заблокированы, заезжать на территорию базара карета не будет