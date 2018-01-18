NASA: в 2017 году тенденция к глобальному потеплению продолжилась и перспективы пугающие

Тенденция к глобальному повышению температур продолжилась в 2017 году, что подтверждают итоговые доклады Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) США. По данным ученых, средняя температура в прошлом году лишь немного не дотянула до рекордных значений, и это при том, что в 2017-м поверхностный слой воды в экваториальной части Тихого океана не был столь подвержен температурным аномалиям, как это было в 2016 году, сообщает The New York Times.
По данным NASA, 2017 год стал вторым в списке самых теплых
лет за всю историю наблюдений (действующим рекордсменом является 2016 год). В
NOAA используются другие методики подсчета, однако результаты учреждения также
оказались неутешительными: ученые поставили 2017 год на третье место после
2016-го и 2015-го.
Согласно докладам, 17 из 18 самых теплых лет в современной
истории наблюдений, которые ведутся с 1880 года, случились с 2001 года. По
сравнению с концом XIX века температура в среднем выросла более чем на один
градус по Цельсию из-за концентрации парниковых газов в атмосфере.
"Статистика по годам сама по себе не столь значимый
показатель. Но мы наблюдаем повышение температуры более чем на один градус по
сравнению с доиндустриальной эрой, и назад мы уже не вернемся", -
прокомментировал результаты исследования представитель NASA Гэвин Шмидт.
Издание отмечает, что ученые не ожидали новых температурных
рекордов от 2017 года, поскольку температурная аномалия Эль-Ниньо, при которой
поверхностный слой приэкваториальной части Тихого океана повышается на 0,5
градуса Цельсия, завершилась в конце 2016-го. Именно с ее появлениями обычно
связывают годы с наиболее высокими средними температурами.
"Сейчас мы наблюдаем слабый Эль-Ниньо, из-за чего
температуры в океане слегка ниже нормы. Это обстоятельство, вероятно, отложит
установление новых температурных рекордов на некоторое время", — заявил
научный сотрудник Колумбийского университета Энтони Барнстон.
По мнению ученых, если к 2100 году температура на планете
повысится более чем на два градуса по сравнению с доиндустриальной эпохой,
последствия для экологии будут необратимыми. Для того чтобы этого не произошло,
в 2015 году по итогам международной конференции об изменении климата было
подписано Парижское соглашение, в которое вошли 195 участников форума.
Впрочем, с приходом к власти в США Дональда Трампа
соглашение оказалось под угрозой. Дело в том, что американский президент не
верит в то, что выбросы парниковых газов являются главной причиной глобального
потепления. В июне прошлого года Трамп объявил, что США выйдут из соглашения, а
в сентябре Белый дом подтвердил это намерение.
Примечательно, что затраты США на ликвидацию последствий
природных катаклизмов в 2017 году составили рекордные 306 миллиардов долларов.
Данный факт наглядно продемонстрировал экономические риски от климатических
изменений. "Ученые уже давно установили, что выбросы ведут к негативным
переменам климата, следствием чего являются потопы, засухи и более частые
штормы. Администрация Трампа же обещает увеличить американское производство нефти,
угля и газа", — отмечали эксперты.