NASA обнаружило семь новых планет, похожих на Землю: три из них могут быть обитаемы

Специалисты NASA обнаружили сразу семь аналогов планеты Земля вокруг открытой недавно звезды TRAPPIST-1 в созвездии Водолея. Эти небесные тела и размером, и массой схожи с Землей. При этом три из семи планет находятся в центре "зоны жизни" и, предположительно, обладают водой и густой атмосферой.

О сенсационном открытии эксперты объявили во время пресс-конференции, прямая трансляция которой велась на официальном сайте NASA. Кроме того, о прорывном открытии астрономов написал журнал Nature.

"Это открытие может быть существенным шагом в поиске пригодной для жизни среды и мест, которые способствуют жизни", — подчеркнули в NASA, комментируя открытие планет в звездной системе TRAPPIST-1, удаленной от Земли на 40 световых лет.

Все открытые планеты по размеру схожи с Землей — их радиус составляет от 0,7 до 1,08 радиуса нашей планеты, а масса — от 0,41 до 1,38. Соответственно, их плотность равна земной или чуть ниже нее, что говорит об их каменистой природе или о том, что они являются планетами-океанами.

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В отличие от Земли, "семь сестер" вращаются по очень тесной орбите вокруг TRAPPIST-1. На этих планетах год длится от полутора дней до примерно двух недель.

При этом последняя планета системы, TRAPPIST-1h, располагается примерно в четыре раза ближе к звезде, чем Меркурий подходит к Солнцу.

Что касается вероятности развития жизни, то на эту роль пока больше всего претендуют три центральные планеты — d, e и f.

По словам ученого Эмори Трио из Астрономического института в Кембридже, наибольшие шансы на зарождение жизни есть у планеты f, климат которой достаточно мягкий и прохладный для того, чтобы на ней могла существовать вода и органика.

В мае 2016 года астрономы из американского университета MIT объявили об открытии крайне необычной звездной системы — TRAPPIST-1, удаленной от Земли всего на 40 световых лет в сторону созвездия Водолея, напоминает РИА "Новости".

Уже тогда ученые высказывали предположение, что три планеты, вращающиеся вокруг этого красного карлика, находятся внутри "зоны жизни", где вода может существовать в жидком виде, а их масса, предположительно, сопоставима с земной.

Позже ученые изучили спектр лучей звезды TRAPPIST-1, прошедших через воздушные оболочки планет на пути к Земле, и обнаружили, что это каменистые планеты, похожие на Землю. Кроме того, были найдены намеки на наличие воды, кислорода и углекислоты в их атмосферах.

Тем не менее до недавнего времени не все астрономы сходились во мнении, что эти планеты действительно существуют. Критики отмечали, что периодические снижения в яркости звезды, по которым они были обнаружены, могли быть порождены невидимым для нас светилом — спутником TRAPPIST-1.

Астроном из университета Льежа Мишель Жильон, тем временем, предостерег, что открытие семьи из семи планет пока не позволяет говорить о том, как часто в нашей Галактике встречаются многопланетные звездные системы, аналогичные Солнечной системе или похожие на нее.

"Здесь мы имеем дело с относительно редким типом звезд, одними из самых холодных и спокойных объектов Млечного Пути. Мы не ожидаем, что аналоги Солнечной системы могут возникать у таких звезд — у них просто не хватит стройматериалов для того, чтобы в них могли возникнуть крупные планеты, подобные Юпитеру или Сатурну. Поэтому мы пока не нашли аналогов Солнечной системы у красных карликов и вряд ли их найдем", — объяснил он.