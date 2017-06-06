Направляющийся в Одессу украинский лайнер внезапно сменил курс на Ростов-на-Дону

Украинский круизный лайнер ”Генерал Ватутин”, направляющийся в Одессу, по неизвестной причине сменил курс на российский Ростов-на-Дону, передает Gazeta.ru со ссылкой на ”Думскую”.

Сообщается, что теплоход 1 июня вышел из Киева в круиз. Утром 5 июня ”Генерал Ватутин” покинул порт города Вилково Одесской области и направился в сторону Крыма, обогнул южный берег полуострова и в данный момент держит курс на Ростов-на-Дону.

В круизной компании, которая занимается турами на данном лайнере, не смогли объяснить действия экипажа ”Генерала Ватутина”.

Ранее в Киеве заявили о попытке российского корабля ”захватить” украинский катер в Черном море.