Самолет российского Минобороны Ту-154 пропал с радаров через две минуты после вылета из Сочи. На борту находились 92 человека, включая военнослужащих, журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова. Самолет упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.

Кто находился на борту

По данным Минобороны, на борту самолета находились 64 артиста Ансамбля им. Александрова, девять журналистов, восемь военнослужащих, восемь членов экипажа, двое гражданских служащих, а также представитель международной общественной организации "Справедливая помощь" Елизавета Глинка.

Артисты Ансамбля им. Александрова направлялись в Сирию, где должны были выступить с концертом на авиабазе "Хмеймим" и поздравить военных РФ с новогодними праздниками.

Как уточнил артист хора ансамбля Сергей Хлопников, который также должен был лететь на этом самолете, но не смог из-за болезни ребенка, на борту могли находится члены хора, балета и солисты ансамбля им. Александрова. Оркестр не полетел в Сирию.

Всего, по словам Хлопникова, в ансамбле имени Александрова около 100-120 человек артистического состава.

Поисковые работы

Специалисты обнаружили место крушения самолета. Поисковые работы ведут спасатели МЧС и сотрудники Минобороны.

МЧС направило в Сочи водолазов отряда "Центроспас" и Центра "Лидер". Кроме того, специалисты МЧС оснащены водолазным снаряжением, оборудованием для проведения глубоководных работ, передвижными барокамерами и подводными управляемыми аппаратами "Фалькон".

Точка массового скопления обломков находится в 6 км от береговой линии. "Ориентировочная там глубина от 80 до 110 м", — пояснили в МЧС.

Минобороны также наращивает группировку в районе поисковых работ. К месту крушения направлены корабли, вертолеты, самолет, беспилотные летательные аппараты и водолазы.

Расследование

Президент России Владимир Путин поручил главе правительства Дмитрию Медведеву сформировать государственную комиссию по расследованию крушения самолета Ту-154 в Сочи. Правительственную комиссию возглавит министр транспорта Максим Соколов.

Расследованием причин крушения Ту-154 под Сочи будет заниматься Минобороны, сообщил "Интерфаксу" источник в Межгосударственном авиационном комитете (МАК). Расследованием причин крушений воздушных судов военного назначения, в том числе осуществляющих перевозку пассажиров и грузов, но принадлежащих Минобороны, занимается само оборонное ведомство.

МАК не принимает участия в расследовании, однако его специалисты готовы оказать необходимую техническую помощь, если в этом будет потребность.

По факту крушения возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия". Его расследованием займется центральный аппарат СКР.

Версии

В департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ сообщили, что разбившийся самолет выпущен в 1983 году, осенью нынешнего года прошел плановое обслуживание. Последний ремонт самолет прошел 29 декабря 2014 года

Им управлял опытный пилот Роман Волков — летчик первого класса, общий налет — более 3 тыс. часов.

По информации источника в экстренных службах, Ту-154 был произведен более 30 лет назад, однако претензий к его техническому состоянию не было. По данным собеседника агентства, самолет эксплуатировался в щадящем режиме. В среднем налет самолета составлял 27 часов в месяц. Воздушное судно в основном летало на средние расстояния с продолжительностью 1,6 часа.

Источник в экстренных службах сообщил "Интерфаксу", что комиссия по расследованию причин крушения склоняется к версии технической неисправности в качестве основной причины катастрофы.

Собеседник агентства сообщил, что рассматриваются различные версии случившегося, версия теракта практически исключается.

"Маловероятна и версия ошибки пилотов, потому как они имели большой опыт управления воздушными судами такого типа и значительный налет часов. Что касается метеоусловий в районе крушения, то они были благоприятными для выполнения полета", — сказал собеседник агентства.

Между тем, информированный источник ранее сообщал "Интерфаксу", что птица могла попасть в двигатель самолета.