Кто находился на борту
По данным Минобороны, на борту самолета находились 64 артиста Ансамбля им. Александрова, девять журналистов, восемь военнослужащих, восемь членов экипажа, двое гражданских служащих, а также представитель международной общественной организации "Справедливая помощь" Елизавета Глинка.
Артисты Ансамбля им. Александрова направлялись в Сирию, где должны были выступить с концертом на авиабазе "Хмеймим" и поздравить военных РФ с новогодними праздниками.
Как уточнил артист хора ансамбля Сергей Хлопников, который также должен был лететь на этом самолете, но не смог из-за болезни ребенка, на борту могли находится члены хора, балета и солисты ансамбля им. Александрова. Оркестр не полетел в Сирию.
Всего, по словам Хлопникова, в ансамбле имени Александрова около 100-120 человек артистического состава.
Поисковые работы
Специалисты обнаружили место крушения самолета. Поисковые работы ведут спасатели МЧС и сотрудники Минобороны.
МЧС направило в Сочи водолазов отряда "Центроспас" и Центра "Лидер". Кроме того, специалисты МЧС оснащены водолазным снаряжением, оборудованием для проведения глубоководных работ, передвижными барокамерами и подводными управляемыми аппаратами "Фалькон".
Точка массового скопления обломков находится в 6 км от береговой линии. "Ориентировочная там глубина от 80 до 110 м", — пояснили в МЧС.
Минобороны также наращивает группировку в районе поисковых работ. К месту крушения направлены корабли, вертолеты, самолет, беспилотные летательные аппараты и водолазы.
Расследование
Президент России Владимир Путин поручил главе правительства Дмитрию Медведеву сформировать государственную комиссию по расследованию крушения самолета Ту-154 в Сочи. Правительственную комиссию возглавит министр транспорта Максим Соколов.
Расследованием причин крушения Ту-154 под Сочи будет заниматься Минобороны, сообщил "Интерфаксу" источник в Межгосударственном авиационном комитете (МАК). Расследованием причин крушений воздушных судов военного назначения, в том числе осуществляющих перевозку пассажиров и грузов, но принадлежащих Минобороны, занимается само оборонное ведомство.
МАК не принимает участия в расследовании, однако его специалисты готовы оказать необходимую техническую помощь, если в этом будет потребность.
По факту крушения возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия". Его расследованием займется центральный аппарат СКР.
Версии
В департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ сообщили, что разбившийся самолет выпущен в 1983 году, осенью нынешнего года прошел плановое обслуживание. Последний ремонт самолет прошел 29 декабря 2014 года
Им управлял опытный пилот Роман Волков — летчик первого класса, общий налет — более 3 тыс. часов.
По информации источника в экстренных службах, Ту-154 был произведен более 30 лет назад, однако претензий к его техническому состоянию не было. По данным собеседника агентства, самолет эксплуатировался в щадящем режиме. В среднем налет самолета составлял 27 часов в месяц. Воздушное судно в основном летало на средние расстояния с продолжительностью 1,6 часа.
Источник в экстренных службах сообщил "Интерфаксу", что комиссия по расследованию причин крушения склоняется к версии технической неисправности в качестве основной причины катастрофы.
Собеседник агентства сообщил, что рассматриваются различные версии случившегося, версия теракта практически исключается.
"Маловероятна и версия ошибки пилотов, потому как они имели большой опыт управления воздушными судами такого типа и значительный налет часов. Что касается метеоусловий в районе крушения, то они были благоприятными для выполнения полета", — сказал собеседник агентства.
Между тем, информированный источник ранее сообщал "Интерфаксу", что птица могла попасть в двигатель самолета.