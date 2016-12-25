В полутора километрах от черноморского побережья г.Сочи на глубине 50-70 метров обнаружены фрагменты корпуса самолета Ту-154 Минобороны России, сообщили "Интерфаксу" в Департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.

"При выполнении планового перелета с аэродрома г. Адлер в 5.40 (мск), после взлета, пропала отметка с радиолокационных радаров самолета Ту-154. На борту находилось 83 пассажира и 8 членов экипажа", — информирует военное ведомство.

В полутора километрах от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров обнаружены фрагменты корпуса самолета Ту-154 Минобороны России, сообщили "Интерфаксу" в Департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.

"У находившихся на борту Ту-154 шансов выжить практически не было", — сказал собеседник агентства. Кроме того, источник в экстренных службах сообщил "Интерфаксу, что лайнер разбился у побережья Сочи, не успев набрать высоту. Экипаж сигналов бедствия не подавал.

На борту пропавшего с радаров самолета ТУ-154 находились военнослужащие ВС РФ, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе "Хмеймим" (Сирия) артисты ансамбля им. Александрова и девять представителей российских СМИ, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

По его словам, пассажиры самолета летели в Сирию с новогодним концертом.

Трое журналистов Первого канала находились на борту упавшего в Черное море самолета Минобороны, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь канала Лариса Крымова.

"Корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и Александр Сойдов, звукооператор Первого канала, были на борту самолета", — сказала Крымова.

Как сообщил "Интерфаксу" источник на телеканале, "съемочная группа была дежурная". "Всегда остается одна группа на дежурство. Это был внезапный, незапланированный вызов", — пояснил источник.

В свою очередь источник в экстренных службах сообщил, что съемочная группа телеканала "Звезда" также находилась на борту. Официального заявления телеканала "Звезда" на этот счет пока не поступало.