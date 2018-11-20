20.11.2018, 19:20

Написавшая Путину письмо 14-летняя девочка покончила с собой

 (58)
rus.delfi.ee
EST 34
Foto
фото иллюстративноеFoto: Ester Vaitmaa

В городе Сафоново Смоленской области покончила с собой 14-летняя девочка, пожаловавшаяся Владимиру Путину на низкую зарплату своей мамы, пишет svoboda.org.

По сообщениям местных СМИ, подросток также жаловалась на травлю в школе. Она была инвалидом по зрению, одноклассники дразнили ее "циклопом". На ее странице в социальной сети незадолго до гибели появился статус: "Почему вы все такие злые?".

"Смоленская народная газета" пишет, что мать 14-летней девочки (сообщается только имя погибшей — Наташа) работала санитаркой в местной больнице. После того, как дочь написала письмо на имя Владимира Путина и отправила его на адрес администрации президента, ее вызвали к начальству и "отругали". Как пишет газета, "скорее всего, это и стало для ребёнка большим ударом".

По неподтвержденной информации при погибшей была найдена предсмертная записка, в которой она просит никого в своей смерти не винить.

Дошло ли ее письмо до президента России — неизвестно.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ГРАФИК: Дорогое исследование о Rail Baltic обещает Эстонии огромный поток товаров, но не объясняет, откуда он придет

20.11.2018
Хотя новое исследование о Rail Baltic должно было выявить пункты отправления и назначения потока товаров, но в нем этого нет, несмотря на значительную сумму, потраченную на него.
Подробнее

ФОТО и ВИДЕО: Андрес Анвельт уходит с поста министра внутренних дел и покидает политику

20.11.2018
Министр внутренних дел Андрес Анвельт (Социал-демократическая партия) срочно созвал к 16:00 пресс-конференцию. На пресс-конференции он объявил об уходе с поста министра и из политики в целом.
Подробнее



Телефонные мошенники вновь активизировались! Ни в коем случае не принимайте звонки с этих номеров и не перезванивайте

20.11.2018
На этот раз у эстонозеельцев хотят выманить деньги мошенники из Тонга в Полинезии. Если вы ответите на звонок, или же вам придет в голову им перезвонить, то результатом станет большой телефонный счет.
Подробнее


-25% Käekell LACO Atlanta 861919
290,- €
217,50 €
-30% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100016
159,- €
111,30 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver
360,- €
334,80 €
-30% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100014
189,- €
132,30 €
-30% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JSBN/65
189,- €
132,30 €
-30% Meeste käekell Police SCRAMBLER PL.14528JSUBL/03
179,- €
125,30 €


Топливная разведка: журналистская рота обнаружила в Таллинне ”дешевый” бензин и картографировала для вас свою операцию!

20.11.2018
Журналисты Eesti Ekspress изучили стоимость 95 бензина на 80 столичных заправках. На 47 из них топливо стоило одинаково. Разница же между самым дешевым и самым дорогим литром составляла 6,5 центов.
Подробнее

Трамп имел связь с порнозвездой. Они судились. Теперь актриса-эстонка обвиняет адвоката порнозвезды в насилии

20.11.2018
Порнозвезда Сторми Дэниэлс имела связи с президентом США Дональдом Трампом. В связи с этим у них было заключено соглашение о молчании. Из-за этого Дэниэлс обратилась в суд и наняла адвоката Михаэля Авенатти. Эстонка 20 с лишним лет Марели Миниутти обвиняет Авенатти в домашнем насилии.
Подробнее



Как найти самые дешевые авиабилеты и грамотно спланировать отдых?

20.11.2018
Сайт по поиску авиабилетов и отелей momondo.ee опубликовал результаты пятого ежегодного исследования, которые помогут жителям Эстонии сократить бюджет путешествий в любимые города. Оказалось, что бронируя билеты по Европе за 31 день до вылета, можно сэкономить до 24%, а на международные направления, при покупке за 55 дней — до 19%.
Подробнее