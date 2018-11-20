Написавшая Путину письмо 14-летняя девочка покончила с собой

По сообщениям местных СМИ, подросток также жаловалась на травлю в школе. Она была инвалидом по зрению, одноклассники дразнили ее "циклопом". На ее странице в социальной сети незадолго до гибели появился статус: "Почему вы все такие злые?".

"Смоленская народная газета" пишет, что мать 14-летней девочки (сообщается только имя погибшей — Наташа) работала санитаркой в местной больнице. После того, как дочь написала письмо на имя Владимира Путина и отправила его на адрес администрации президента, ее вызвали к начальству и "отругали". Как пишет газета, "скорее всего, это и стало для ребёнка большим ударом".

По неподтвержденной информации при погибшей была найдена предсмертная записка, в которой она просит никого в своей смерти не винить.

Дошло ли ее письмо до президента России — неизвестно.