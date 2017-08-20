Напавший с ножом на прохожих в Турку проходит лечение, отказывается отвечать, а год назад не получил убежище

Полиция не комментирует информацию СМИ о том, что он получил отказ в предоставлении убежища, сообщает Yle. В связи с делом задержано четыре гражданина Марокко, также один человек объявлен в международный розыск.

Полиция в субботу провела пресс-конференцию, посвященную произошедшему в пятницу инциденту в центре Турку, в ходе которого вооруженный ножом мужчина напал на прохожих. Полиция квалифицировала нападение как теракт.

Нападение совершил 18-летний гражданин Марокко. При задержании полиция ранила его в ногу, в настоящее время он проходит лечение в Университетской больнице Турку. Полиция пыталась допросить его, но он отказывается отвечать.

Полиция подтвердила, что молодой человек приехал в Финляндию в прошлом году в качестве просителя убежища. По сведениям MTV, финские власти отказали ему в убежище, но полиция не комментирует эту информацию.

В результате атаки погибли две гражданки Финляндии. Восемь человек получили ранения. Непосредственной опасности для их жизни нет.

Среди пострадавших — шесть женщин и двое мужчин. Трое из них — иностранные граждане, подданные Италии, Швеции и Британии.

Предполагается, что жертвами специально выбраны женщины. Двое пострадавших мужчин были ранены при попытке помочь женщинам. Возраст пострадавших — 15-67 лет.

Пока неизвестно, связаны ли события в Турку с терактами в Испании, в которых тоже подозревают выходцев из Марокко.

На данный момент по подозрению в причастности к теракту задержано четыре гражданина Марокко. Ещё один человек объявлен в международный розыск.

Следствие ведётся в сотрудничестве с Полицией безопасности Supo, Погранохраной, Таможней и Европолом.

Полиция и Погранохрана повысили готовность по всей стране и в особенности в Турку. В то же время полиция подчёркивает, что непосредственной угрозы в стране нет.

Премьер созвал правительство на экстренное совещание. Премьер Юха Сипиля в твиттере призвал граждан не отвечать злом на зло.

Город Турку предоставляет кризисную помощь всем нуждающимся.