Напавший на военных в аэропорту Орли находился под воздействием алкоголя и кокаина

Зияд бен Белькасем, напавший на военных в парижском аэропорту Орли, незадолго до атаки употреблял сильные наркотики — кокаин и марихуану. Об этом AFP в воскресенье рассказал судебный источник, передает ТАСС.

По словам собеседника агентства, токсикологический анализ также выявил содержание в крови нападавшего алкоголя. Как сообщалось ранее, бен Белькасем несколько раз привлекался к уголовной ответственности и отбывал тюремные сроки за различные правонарушения, в том числе за торговлю наркотиками.

За несколько часов до нападения на военных в аэропорту, Бельгасем ранил из пневматического пистолета полицейского, который остановил его автомобиль на дороге к северу от Парижа. Затем он объявился в баре на противоположной стороне города и открыл там стрельбу из пистолета, никого не ранив. К аэропорту он прибыл на угнанном автомобиле.

Прокурор Парижа Франсуа Молинс накануне рассказал подробности инцидента. По его словам, бен Белькасем прибыл в аэропорт в субботу утром, бросил на пол сумку, в которой находилась канистра с горючим, а затем захватил в заложники военнослужащую, приставив пневматический пистолет к ее голове. Используя женщину в качестве живого щита, он приказал другим военным бросить оружие: "Положите руки на головы. Я тут, чтобы умереть за Аллаха. Так или иначе, смерти сегодня будут".

Вскоре после этого он попытался выхватить у военнослужащей штурмовую винтовку FAMAS. В этот момент солдаты открыли огонь по злоумышленнику. От полученных ранений тот скончался на месте.

Произошедшее было классифицировано французскими властями как теракт.