Напавший на школу в Ивантеевке пообещал повторить атаку с большими жертвами

Подросток, напавший на школу №1 в подмосковной Ивантеевке в России, пообещал повторить атаку, но ”с большими потерями”. Об этом рассказала его подруга, аудиозапись опубликована в Telegram-канале Mash.

Девушка сообщила, что молодой человек уже давно готовил нападение, его вдохновляли фильмы о том, ”как подростки приходят, убивают всех учителей, учеников и уходят типа крутые”. По ее словам, за некоторое время до того, как совершить преступление, старшеклассник позвонил своей сестре и велел ей уйти. Также он с удивлением воспринял то, что его задержали.

”Он не ожидал этого. Он сказал, что, когда вернется через два года, он повторит это, но с большими потерями”, — рассказала девушка.

Нападение в ивантеевской школе было совершено утром 5 сентября. По версии следствия, ученик 9-го класса пришел на урок с опозданием и неадекватно отреагировал на сделанное педагогом замечание. После этого преподаватель вышла с ним в коридор, где они сначала говорили на повышенных тонах, а после он напал на нее. Затем, войдя в класс, подросток начал стрелять из пневматики и привел в действие самодельные взрывпакеты.

Школьника задержали учителя и охрана, которые передали его полицейским. У него изъяли пневматическое ружье и два самодельных взрывпакета, которые он не успел привести в действие. Кроме того, по словам пострадавшей учительницы, удары ей он наносил молотком (по другим данным, кухонным топориком), но этот предмет пока не обнаружен. Женщина получила черепно-мозговую травму, ее прооперировали.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Согласно УК РФ, осужденному по этой статье может грозить до восьми лет лишения свободы.