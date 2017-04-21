Напавший на приемную ФСБ в Хабаровске до этого убил сотрудника стрелкового клуба

Расстрелявший посетителей приемной управления ФБС в Хабаровске до этого похитил в стрелковом клубе города карабин и два пистолета, застрелив инструктора, сообщает в пятницу Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"В ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что Конев А.В. в стрелковом клубе города Хабаровска похитил карабин "Сайгак" и два пистолета, предварительно убив инструктора", — заявили "Интерфаксу" в пятницу в ЦОС ФСБ РФ. Там отметили, что после этого Конев совершил нападение на приемную управления ФСБ России по Хабаровскому краю.

Ранее в пятницу информированный источник сообщил "Интерфаксу", что правоохранительные органы в Хабаровске расследуют обстоятельства группового налета на местный тир "Хаммер" на Тихоокеанской улице, в результате которого был убит охранник и похищено около 25 единиц огнестрельного оружия — пистолетов и карабинов.

По данным источника, преступников было более десяти человек, приняты активные меры по установлению их личностей и розыску.

Ранее сообщалось, что около 17 часов по местному времени в приемную УФСБ России по Хабаровскому краю вошел неизвестный открыл стрельбу по людям. В результате погиб сотрудник ФСБ России и один из двух посетителей — граждан стран СНГ, второй был ранен. Нападавшего удалось ликвидировать.

Позже ФСБ выяснила, что стрельбу в приемной УФСБ устроил житель Хабаровского края Конев А.В., 1999 г.р., который, возможно, был связан с неонацистской группой.