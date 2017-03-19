Напавший на патруль в аэропорту Парижа хотел "умереть за Аллаха"

Мужчина, напавший в субботу на военный патруль в аэропорту Орли, нес канистру с бензином и кричал, что умрет за Аллаха, сообщил прокурор Парижа Франсуа Моленс.

Согласно показаниям солдат, ставших участниками и свидетелями инцидента, мужчина подошел к военным, патрулировавшим аэропорт, и приставил свое пневматическое оружие к голове женщины-военнослужащей.

"Опустите свое оружие, поднимите руки! — закричал он солдатам. — Я здесь, чтобы умереть за Аллаха. В любом случае будут жертвы!"

Злоумышленник попытался выхватить у женщины боевое оружие, но был застрелен патрульными.

По словам Франсуа Моленса, по этому делу задержаны еще три человека: отец нападавшего, а также два его брата — родной и двоюродный.

Прокурор подтвердил, что доказательств достаточно для начала расследования дела по обвинению в терроризме.

Нападавшего, по словам Моленса, зовут Зиед Бен Бельгасем.

Министр внутренних дел Франции Бруно Ле Ру сообщил, что 39-летний Бен Бельгасем был на контроле у местной полиции, но отсутствовал в списке лиц, потенциально представляющих угрозу безопасности.

По словам прокурора, он попал под влияние исламских радикалов, отбывая тюремный срок за вооруженное ограбление.

Также стало известно, что за несколько часов до нападения Зиед Бен Бельгасем ранил полицейского, попытавшегося проверить его автомобиль, после чего скрылся. Машина была позднее найдена в одном из южных районов Парижа.

Затем, по сведениям полиции, он угнал еще один автомобиль и направился на нем в аэропорт Орли.