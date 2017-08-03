03.08.2017, 20:59

Напавшего на журналиста НТВ мужчину приговорили к пяти суткам ареста

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Gazeta.ru
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Politseipildid
Foto on illustreerivFoto: Andres Putting

Замоскворецкий суд признал Александра Орлова, напавшего на журналиста НТВ Никиту Развозжаева в Парке Горького, виновным в неповиновении полиции и приговорил его к пяти суткам ареста, передает Gazeta.ru со ссылкой на агентство городских новостей ”Москва”.

”Суд признал А. Орлова виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 19.3 КоАП и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на пять суток”, — отметила она.

Ранее сообщалось, что задержанный за нападение на журналиста НТВ Александр Орлов принес извинения и предложил ”добазариться”.

В отношении мужчины составили административный протокол за неповиновение сотрудникам полиции и Росгвардии.

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