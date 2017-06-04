Нападения в Лондоне: что известно на данный момент

В ночь на воскресенье, 4 июня, фургон сбил нескольких пешеходов, некоторые из которых в результате погибли. Практически сразу после этого неизвестные напали с ножами на прохожих в расположенном рядом районе "Боро Маркет".



Всего, по официальным данным, погибли как минимум семь человек, десятки получили ранения.



"Мы доставили 48 пациентов в пять больниц в Лондоне и оказали медицинскую помощь ряду людей с легкими ранениями на месте происшествия", — говорится в заявлении службы "скорой помощи" Лондона.



Полиция сообщила, что подозреваемых было трое и все они были убиты прибывшими на место происшествия полицейскими.



Вот что известно о случившемся на данный момент:



Белый фургон



В полицию и скорую помощь поступили звонки от прохожих, сообщивших, что на их глазах белый фургон врезался в людей на Лондонском мосту. Это произошло 3 июня в 22:08 по местному времени (4 июня в 00:08 по Москве).



Корреспондент Би-би-си Холли Джонс, оказавшаяся в этот самый момент на мосту, говорит, что машина пронеслась совсем рядом с ней, прежде чем выехать на тротуар и сбить пять-шесть человек. "Водитель белого фургона на скорости около 80 километров в час вывернул на тротуар и врезался в толпу", — сказала она.



Точное количество жертв полиция сообщила не сразу. Газета Sun утверждала, что их семь, однако полиция затем сообщила о шести погибших.



Трое с ножами



Вскоре информацию о наличии жертв подтвердила и транспортная полиция, сообщив, что помимо фургона в нападении были задействованы ножи. Выяснилось, что речь идет уже о нападении на людей на рынке Боро-Маркет рядом с мостом.



По свидетельствам очевидцев, участвовавшие во втором нападении люди с ножами выпрыгнули из того же фургона, который использовался в первом, их было трое. Нападая на людей, они побежали в сторону Боро-Маркета.



Полиция объявила, что туда, как и на сам мост, выдвинулись вооруженные полицейские. Вскоре появились сообщения о том, что в районе рынка слышны выстрелы. После этого в полиции заявили, что квалифицировали случившееся как теракт.



Еще один наряд вооруженной полиции отправили в лондонский район Воксхолл, где на людей также напали с ножом, однако вскоре полиция объявила, что это нападение не связано с другими и не имеет террористической подоплеки.



Муляжи бомб



Первоначально сообщалось, что водителя фургона задержали сразу после наезда на людей — очевидцы якобы видели на месте происшествия человека в наручниках. Однако в итоге эта информация оказалась ошибочной — выяснилось, что живым взять не удалось никого.



Вскоре после второго нападения в полиции подтвердили, что подозреваемых трое и ведется их поиск. Вслед за этим газета Sun сообщила, что двух подозреваемых застрелила полиция, а в соцсетях появилось фото, на котором, как утверждает автор, запечатлено тело одного из них.

На фотографии видно, что на теле мужчины закреплены предметы, которые можно принять за самодельные взрывные устройства. Однако автор фото утверждает, что вблизи эти предметы показались ему больше похожими на муляжи, чем на настоящие бомбы



Полиция долго не подтверждала ни факты задержания подозреваемых, ни факты их убийства. Более того, в полиции заявили, что пока не могут с уверенностью утверждать, что опасность миновала и что все участники нападения нейтрализованы.



Однако в районе четырех часов утра по Лондону (около шести утра по Москве) полиция наконец подтвердила, что в ходе проведенной операции были убиты трое вооруженных подозреваемых. В полиции также сообщили, что на них действительно были муляжи поясов смертников.



По мнению полиции, помимо трех убитых подозреваемых в нападениях на людей никто не участовал, в связи с чем можно считать, что опасность на данный момент миновала. Тем не менее горожан призывают сохранять бдительность.



Что происходит сейчас?



Вокруг моста и Боро-Маркета до сих пор выставлено оцепление. Корреспондент Би-би-си Том Симондс утверждает, что полицейские выглядят расслабленно, и похоже, что операция на данный момент подходит к концу.



В Лондоне ограничено движение поездов. Полиция выводит людей из всех пабов и ресторанов на Боро-Маркет, которые по субботним вечерам обычно забиты под завязку. Также полиция патрулирует Темзу на случай, если кто-то прыгнул с моста, спасаясь от нападавших.



Получивших тяжелые травмы людей развезли по больницам — в связи с этим врачи попросили горожан обращаться за медицинской помощью только в случае реальной необходимости, так как все силы брошены на помощь пострадавшим при нападении.



Людей, получивших в результате нападений легкие ранения, доставили в гостиницу Andaz на Ливерпуль-стрит, которую взяли под охрану вооруженные полицейские. Пострадавших оттуда на машинах скорой помощи также везут в больницу, но в отеле еще остаются раненые.



Расположенный неподалеку госпиталь Гая закрылся в целях безопасности, равно как находящаяся примерно в полутора километрах от места происшествия больница Святого Фомы.



Ответственность за нападение на себя пока никто не взял. В марте ответственность за похожее нападение на людей, совершенное рядом со зданием британского парламента, взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство", запрещенная во многих странах, включая Россию.



Реакция и соболезнования



Случившееся уже прокомментировали британские и городские власти, а также лидеры других государств.



Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила признательность полиции и экстренным служабм, которые работают на месте происшествия. "Наши мысли с теми, кто оказался невольным участником этих страшных событий", — отметила она, добавив, что "расследование идет быстро".



Мэр Лондона Садик Хан заявил, что также хотел бы поблагодарить экстренные службы за хорошую работу, и отметил, что постоянно остается на связи с руководством городской полиции и получает оперативные отчеты о развитии событий.



"Мы еще не знаем всех деталей, но это была преднамеренная и трусливая атака на невинных лондонцев и гостей города, которые наслаждались субботним вечером. Я осуждаю ее в самых жестких выражениях. Таким варварским действиям не может быть никакого оправдания", — сказал он.



Помимо обычной вооруженной полиции на место происшествия прибыл элитный спецназ

Благодарность экстренным службам выразил и лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин. "Жестокие и шокирующие события в Лондоне. Мои мысли с жертвами и их семьями. Спасибо экстренным службам", — заявил он.



Президент США Дональд Трамп сказал, что нужно быть "умными, бдительными и жесткими". "Нужно, чтобы суды вернули нам наши права. Нам нужен запрет на въезд как дополнительная мера безопасности", — добавил он.



"Соединенные Штаты сделают все, чтобы помочь Лондону и Соединенному Королевству. Мы с вами. Храни вас бог!" — написал он в своем "Твиттере".

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "перед лицом новой трагедии Франция как никогда поддерживает Соединенное Королевство". "Мои мысли с жертвами и их семьями", — отметил он.



"В эти часы я с сочувствием и солидарностью думаю о наших британских друзьях и обо всех людях в Лондоне. Сегодня мы объединены скорбью, однако также и решимостью. Я заявляю от лица Германии: в борьбе против любой формы терроризма мы стоим крепко и решительно на стороне Великобритании", — заявила канцлер Германии Ангела Меркель.



"Сегодня я мысленно со всеми, кого затронули жестокие нападения на Лондонском мосту. Мы вместе с жителями Лондона", — написал в "Твиттере" генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.



Похожим образом случившееся прокомментировал глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. "С ужасом слежу за событиями в Лондоне. Мои мысли и молитвы с жертвами и их семьями. берегите себя", — заявил он.



Третий теракт за три месяца



Это третий теракт в Британии за три месяца.



22 марта шесть человек, включая нападавшего, погибли и по меньшей мере 50 человек были ранены в результате нападения около здания парламента.



Нападавший Халид Масуд сначала на автомобиле врезался в прохожих на Вестминстерском мосту, после чего вышел из машины и с ножом побежал к парламенту, где был застрелен полицейскими.



22 мая 22 человека погибли и 116 были ранены в результате взрыва, устроенного смертником на "Манчестер-Арене".



Нападавший — 22-летний Салман Абеди — взорвал самодельную бомбу в фойе концертного зала, когда зрители расходились после выступления американской поп-певицы Арианы Гранде.



После нынешнего нападения на людей Гранде написала в "Твиттере", что молится за Лондон.