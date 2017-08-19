19.08.2017, 11:50

Нападение в Турку признали терактом, нападавший — молодой марокканец

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rus.delfi.ee
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Нападение в Турку признали терактом, нападавший — молодой марокканец
Foto: Eero Vabamägi

Центральная криминальная полиция Финляндии сообщила, что нападение в Турку расследуется по статье ”терроризм” после полученной прошлой ночью новой информации, пишет полиция в Твиттере.

Личность нападавшего установлена. Им является 18-летний гражданин Марокко, собщает YLE.

В результате нападения погибли два гражданина Финляндии, среди восьми пострадавших гражданин Италии и два гражданина Швеции.

Следствие ведется в сотрудничестве с Полицией безопасности Supo, Погранохраной и Европолом.

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