Нападение в центре Лондона: шесть погибших

Шесть человек погибли и 20 ранены в результате нападения на Лондонском мосту и Бороу-Маркете. Фургон врезался в толпу, после чего вооруженные ножами люди начали нападать на прохожих. По меньшей мере 20 человек ранены. По словам полиции, трое нападавших застрелены.

Всего полиция сообщила о трех инцидентах, два из которых признала терактами.



Терактами признаны инциденты на Лондонском мосту, где фургон наехал на прохожих, и нападение неизвестных с ножом на людей в районе "Бороу маркет".



Третий инцидент произошел в районе Воксол. В полиции сообщили, что это было нападение с ножом и оно не связано с другими.



Премьер-министр Тереза Мэй в воскресенье проведет экстренное заседание правительственного чрезвычайного комитета КОБР.

Это третий теракт в Британии с марта этого года.