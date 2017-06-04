04.06.2017, 08:59

Нападение в центре Лондона: шесть погибших

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bbcrussian.com
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BRITAIN-SECURITY/
BRITAIN-SECURITY/Foto: NEIL HALL, Reuters

Шесть человек погибли и 20 ранены в результате нападения на Лондонском мосту и Бороу-Маркете. Фургон врезался в толпу, после чего вооруженные ножами люди начали нападать на прохожих. По меньшей мере 20 человек ранены. По словам полиции, трое нападавших застрелены.

Всего полиция сообщила о трех инцидентах, два из которых признала терактами.


Терактами признаны инциденты на Лондонском мосту, где фургон наехал на прохожих, и нападение неизвестных с ножом на людей в районе "Бороу маркет".


Третий инцидент произошел в районе Воксол. В полиции сообщили, что это было нападение с ножом и оно не связано с другими.


Премьер-министр Тереза Мэй в воскресенье проведет экстренное заседание правительственного чрезвычайного комитета КОБР.

Это третий теракт в Британии с марта этого года.

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