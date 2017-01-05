Выходец из Туниса Анис Амри, устроивший нападение на рождественскую ярмарку в Берлине в декабре, был незаконно зарегистрирован в различных службах под 14 именами, сообщают власти Германии.



По данным следствия, Амри проживал в регионе Северный Рейн-Вестфалия и регистрировался под разными именами, чтобы получать сразу несколько пособий от властей.

По словам главы региональной полиции Дитера Шурмана, спецслужбы делали все возможное для предотвращения нападения, однако ни региональные, ни федеральные власти не смогли найти доказательств того, что Амри планировал совершить теракт.

Ранее ряд оппозиционных политиков выступали с критикой работы полиции и спецслужб, отмечая, что региональные власти позволяли Амри свободно перемещаться по стране и прекратили слежку за ним, несмотря на то что подозревали его в экстремизме.

19 декабря в Берлине грузовик въехал в рождественскую ярмарку. В результате погибли 12 человек, еще 49 получили ранения, в том числе тяжелые.

Четыре дня спустя миланская полиция застрелила Аниса Амри, удостоверение личности которого было найдено в кабине грузовика. Его отпечатки пальцев оказались идентичны тем, что нашли на руле машины.