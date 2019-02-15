Нападение с применением кислоты произошло в метро Парижа

Неизвестный совершил нападение между станциями Бастий и Лионский вокзал первой линии. Нападавшему удалось скрыться.

По данным Le Parisien, 20-летний мужчина получил сильнейшие ожоги рук и лица.

Отмечается, что 13 февраля на 11 линии метро от ожога кислотой пострадали мужчина и женщина, которые дотронулись до оставленной в вагоне бутылки.