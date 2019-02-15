15.02.2019, 10:40
Нападение с применением кислоты произошло в метро Парижа
В результате нападения с применением кислоты в метро Парижа один человек получил тяжелые травмы, передает France Info.
В результате нападения с применением кислоты в метро Парижа один человек получил тяжелые травмы, передает France Info.
Неизвестный совершил нападение между станциями Бастий и Лионский вокзал первой линии. Нападавшему удалось скрыться.
По данным Le Parisien, 20-летний мужчина получил сильнейшие ожоги рук и лица.
Отмечается, что 13 февраля на 11 линии метро от ожога кислотой пострадали мужчина и женщина, которые дотронулись до оставленной в вагоне бутылки.
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