22.09.2018, 15:10

Нападение на военный парад в Иране: 11 погибших

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bbcrussian.com
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Нападение на военный парад в Иране: 11 погибших
Foto: Behrad Ghasemi, AP

На военном параде в городе Ахваз на юге-западе Ирана неизвестные вооруженные люди открыли огонь по участникам парада и зрителям. Убиты 11 человек, в том числе гражданские лица, раненых более 30, сообщают иранские государственные СМИ.

Огонь был открыт из парка рядом с площадью, где проходил парад. Его вели люди, одетые в военную форму.

Министерство иностранных дел Ирана заявило, что в нападении участвовали террористы, опирающиеся на поддержку неназванного иностранного режима.

Иранские власти возложили вину за нападение на экстремистов-суннитов или арабских националистов.

В городе Ахваз в конце прошлого года проходили антиправительственные выступления с протестами против снижения уровня жизни населения.

В эти дни Иран отмечает очередную годовщину с начала войны с Ираком в 1980-1988 годах, в связи с чем в стране проводятся многочисленные военные парады.

Иранское агентство ФАРС сообщает, что стрельба на параде в Ахвазе началась в 9 утра по местному время и что ее вели четыре человека, вооруженные автоматами.

Огонь велся на поражение по зрителям и одновременно по трибунам, где присутствовали приглашенные военные чины.

По другим сообщениям, погибли восемь членов Революционной гвардии Ирана и один журналист.

Двое из нападавших были убиты ответным огнем, еще двое задержаны, сообщил вице-губернатор Али Хосейн Хозейн-заде.

Пока никто не взял на себя ответственности за это нападение, которое продолжалось около 10 минут.

Однако министр иностранных дел Мохаммед Джавад Зариф заявил: "Иран считает ответственными за это нападение спонсоров терроризма в регионе и их американских хозяев".

Ранее Иран обвинял в поддержке сепаратизма среди иранского арабского меньшинства своего главного соперника в регионе Саудовскую Аравию.

Правительство Саудовской Аравии пока никак не прокомментировало это нападение.

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