Нападение на православный храм в Грозном: есть погибшие

В столице Чечни Грозном четыре человека напали на церковь Архангела Михаила.
В результате нападения, по разным данным, погибли двое полицейских и один прихожанин. Нападавшие были убиты.
Еще двое полицейских и один прихожанин получили ранения.
"Бандиты были вооружены десятью бутылками с горючей смесью, двуствольным обрезом, из которого они вели огонь", — цитирует Интерфакс заявление сотрудника полиции.
У нападавших с собой были пистолеты, ножи и небольшие топорики.
Храм расположен в центральной части города на проспекте Ахмата Кадырова.
Подробности нападения пока неизвестны. Руководитель Чечни Рамзан Кадыров ранее заявил, что нападавшие хотели захватить в церкви заложников, но не объяснил, на основании чего были сделаны такие выводы.