19.05.2018, 19:00

Нападение на православный храм в Грозном: есть погибшие


bbcrussian.com
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Jõuluteenistus Nevski katedraalis 6.01.2018
фото иллюстративноеFoto: Andres Putting

В столице Чечни Грозном четыре человека напали на церковь Архангела Михаила.


В результате нападения, по разным данным, погибли двое полицейских и один прихожанин. Нападавшие были убиты.

Еще двое полицейских и один прихожанин получили ранения.

"Бандиты были вооружены десятью бутылками с горючей смесью, двуствольным обрезом, из которого они вели огонь", — цитирует Интерфакс заявление сотрудника полиции.

У нападавших с собой были пистолеты, ножи и небольшие топорики.

Храм расположен в центральной части города на проспекте Ахмата Кадырова.

Подробности нападения пока неизвестны. Руководитель Чечни Рамзан Кадыров ранее заявил, что нападавшие хотели захватить в церкви заложников, но не объяснил, на основании чего были сделаны такие выводы.

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