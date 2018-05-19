Нападение на православный храм в Грозном: есть погибшие

В столице Чечни Грозном четыре человека напали на церковь Архангела Михаила.



В результате нападения, по разным данным, погибли двое полицейских и один прихожанин. Нападавшие были убиты.

Еще двое полицейских и один прихожанин получили ранения.

"Бандиты были вооружены десятью бутылками с горючей смесью, двуствольным обрезом, из которого они вели огонь", — цитирует Интерфакс заявление сотрудника полиции.

У нападавших с собой были пистолеты, ножи и небольшие топорики.

Храм расположен в центральной части города на проспекте Ахмата Кадырова.

Подробности нападения пока неизвестны. Руководитель Чечни Рамзан Кадыров ранее заявил, что нападавшие хотели захватить в церкви заложников, но не объяснил, на основании чего были сделаны такие выводы.