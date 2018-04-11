11.04.2018, 08:20

Нападавший из финского Турку: ”Я хотел убить двоих и отрезать им головы”

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rus.delfi.ee
EST 14
Turu
TuruFoto: Martti Kainulainen, AP

Прокурор считает, что массовое убийство в Турку было спланировано, на это указывает в том числе тот факт, что обвиняемый перед нападением, желая увековечить себя, несколько раз снялся на телефон, сообщает yle.fi.

В суде второй день продолжаются слушания по делу о нападении в Турку. Сегодня суд рассматривает письменные показания свидетелей и записи с видеокамер наблюдения.

Согласно свидетельским показаниям, за день до нападения Абдеррахман Буанан ночевал в городке Каарина, откуда отправился в Турку на велосипеде, прихватив с собой пару ножей из квартиры, где провел ночь. В 12.52 Буанан сделал несколько ”селфи” в коридоре перед тем, как отправиться на торговую площадь в Турку, где чуть позже он убил дух женщин и ранил еще восемь человек.

- Необходимо принять во внимание тот факт, что обвиняемый решил увековечить себя перед тем, как отправиться совершать свои деяния, — прокомментировал прокурор.

Около трех часов дня Буанан снял на видео свой манифест, который будет рассмотрен в суде в мае.

Адвокат Буанана Каарле Гуммерус пытался сообщить суду, что совершенные его подопечным убийства не преследовали террористических целей. Сам Буанан, однако, вмешался и попросил слова, после чего заявил, что намеревался жестоко убить как минимум двоих человек.

- Я хотел убить сперва двоих и отрезать им головы. Потом я намеревался на время спрятаться и продолжить, — заявил Буанан с помощью переводчика в суде.

Защита Абдеррахмана Буанана признает два непреднамеренных убийства и покушения, однако отрицает попытку теракта. В то же время прокурор требует осудить Буанана за два убийства и восемь покушений, совершенных с террористическими намерениями.

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Прокурор считает, что массовое убийство в Турку было спланировано, на это указывает в том числе тот факт, что обвиняемый перед нападением, желая увековечить себя, несколько раз снялся на телефон, сообщает yle.fi.
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