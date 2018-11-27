”Нам не нравится то, что происходит”. Трамп — о конфликте в Керченском проливе(65)
Президент США Дональд Трамп заявил, что он и европейские лидеры не в восторге от конфликта России и Украины в Керченском проливе, сообщает Медуза.
Президент США Дональд Трамп заявил, что он и европейские лидеры не в восторге от конфликта России и Украины в Керченском проливе, сообщает Медуза.
”Нам не нравится то, что происходит, и мы надеемся, что ситуация исправится, — цитирует слова Трампа The Hill. — Я знаю, что Европа тоже не в восторге. Мы все вместе работаем над этим”.
Со специальным заявлением по поводу ”опасной эскалации” в Керченском проливе также выступил госсекретарь США Майк Помпео. Он выразил глубокую обеспокоенность ”опасными действиями России”, назвав их ”нарушением международного права”.
25 ноября погранслужба ФСБ обстреляла и задержала три украинских военных корабля, которые требовали прохода через Керченский пролив. ФСБ возбудила уголовное дело по факту нарушения украинскими кораблями государственной границы РФ.
В ответ на инцидент в Керченском проливе на Украине было введено военное положение сроком на 30 дней в приграничных с Россией областях.
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