”Нам не нравится то, что происходит”. Трамп — о конфликте в Керченском проливе

”Нам не нравится то, что происходит, и мы надеемся, что ситуация исправится, — цитирует слова Трампа The Hill. — Я знаю, что Европа тоже не в восторге. Мы все вместе работаем над этим”.

Со специальным заявлением по поводу ”опасной эскалации” в Керченском проливе также выступил госсекретарь США Майк Помпео. Он выразил глубокую обеспокоенность ”опасными действиями России”, назвав их ”нарушением международного права”.

25 ноября погранслужба ФСБ обстреляла и задержала три украинских военных корабля, которые требовали прохода через Керченский пролив. ФСБ возбудила уголовное дело по факту нарушения украинскими кораблями государственной границы РФ.

В ответ на инцидент в Керченском проливе на Украине было введено военное положение сроком на 30 дней в приграничных с Россией областях.