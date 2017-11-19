Налоговое мошенничество в Швеции: в схеме участвовали 14 латвийцев, четверо уже умерли

Летом в Швеции прошел суд над лицами, принимавшими участие в строительстве новой Каролинской больницы в Стокгольме. Семь человек были признаны виновными в налоговом мошенничестве, они получили реальные тюремные сроки. В схеме были задействованы жители Латвии, хотя они не были ни ее организаторами, ни активными участниками, сообщает передача "Ничего личного" телеканала TV3.

Латвийцы были привлечены, чтобы открыть счета в шведских банках, получить банковские карты и передать их организаторам схемы. За это они получили денежное вознаграждение. В схеме участвовали 14 жителей Латвии, по меньшей мере, четверо из них уже умерли.

"Шведские следователи и прокуроры в этом году раскрыли крупную аферу по мошенничеству с налогами, в которой участвовали многие строительные фирмы и фиктивные предприятия. Целью схемы было получение наличных, чтобы выплачивать зарплату в конвертах работникам из Восточной Европы", — поясняет TV3.

На банковские счета этих людей были перечислены сотни тысяч евро.

Людей, которые были готовы выступить подставными лицами, создатели схемы нашли в Риге возле приютов для бездомных и у Центрального рынка. Будущие директора и владельцы фирм на пароме отправились в Швецию, где они ходили в банки, открывали счета и подписывали все необходимые бумаги.

Все это происходило сравнительно недавно — с 2014 до середины 2016 года, но четыре латвийских участника схем уже умерли. Скорее всего, их смерть связана с активным употреблением алкогольных напитков.

Впрочем, шведское правосудие не выдвигало никаких обвинений латвийским участникам мошеннической схемы.