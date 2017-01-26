Найдены все погибшие при сходе лавины на отель в Италии

Спасатели нашли тела мужчины и женщины, погибших в результате схода лавины на горный отель Rigopiano в Италии, сообщает в среду RaiNews.

Они пока не опознаны, однако сообщается, что это последние жертвы трагедии. До сих пор сообщалось о 27 погибших, двое считались пропавшими без вести.

Спасательная операция завершена. За неделю, которая прошла с момента схода лавины, из-под завалов удалось извлечь 11 выживших. При этом итальянские власти признали, что экстренные службы не сразу среагировали на сообщение о ЧП, приняв его за шутку. По этой причине, а также из-за сложнейших погодных условий, спасатели прибыли на место только через 10 часов после трагедии.