Найденные в Таиланде дети могут провести в пещере несколько месяцев

Из-за продолжающегося сезона дождей найденным в Таиланде подросткам и их футбольному тренеру, возможно, придется провести в пещере несколько месяцев, сообщили представители армии.

Поиски пропавшей футбольной команды продолжались девять дней. В понедельник подростков обнаружили британские дайверы Джон Волантен и Рик Стэнтон. У Волантена была с собой видеокамера, на которую он записал момент встречи.

Все 13 человек живы и почти невредимы, ходя очень ослаблены, так как провели девять суток без света и продовольствия. Доставить им еду до сих пор не удалось из-за поднимающегося уровня воды.

Возможно, пищей детей придется обеспечивать ещё несколько месяцев, поскольку выбраться из пещеры они пока не могут.

Сейчас их пытаются обеспечить электричеством и связью, чтобы они могли связаться с родителями, сообщил губернатор провинции.

Как их нашли?

Детей нашли британские дайверы, прилетевшие в Таиланд в понедельник. Первое видео контакта с ними было размещено в "Фейсбуке" сил тайского спецназа.

На видео дети сидят на возвышенности и отвечают на вопросы спасателей. Они говорят, что все 13 человек целы, и все очень голодны.

Они спрашивают, как долго уже находятся в пещере и могут ли они теперь оттуда уйти. Дайверы говорят, что нужно подождать, но обнадеживают, пообещав, что вскоре люди вернутся с помощью.

Один из мальчиков отвечает: "Тогда увидимся завтра".

К поиску пропавшей группы было приковано внимание всего мира, до последнего момента было непонятно, где именно они находятся, и с каждым днем шансы найти подростков живыми стремительно уменьшались.

Как они туда попали?

12 подростков в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер пропали 23 июня. Предположительно, она вошли в пещеру, когда там было ещё сухо, но вскоре внезапно начался проливной дождь и группа не смогла выбраться наружу.

Их нашли на возвышенности примерно в 4 км от входа в пещеру.

По всей видимости, поначалу дети могли передвигаться внутри пещеры по сухой поверхности, но вскоре всё прибывающая вода заполнила узкие проходы грязью и мусором, затруднив передвижение и сильно ограничив видимость.

Дайверам пришлось передвигаться практически в кромешной темноте. Предполагалось, что дети могут находиться на песчаной возвышенности, которую называют "Паттайским пляжем", но она была затоплена. Дети находились еще в 400 м оттуда.

Как их можно вызволить?

Из-за сложных условий в пещерном комплексе операция по эвакуации детей сопряжена с огромной опасностью.

Пещерный комплекс Тхам Луанг находится неподалеку от города Чианграй на севере Таиланда. Во время сезона дождей, который длится до сентября или октября, он постоянно подвергается наводнениям.

Если будет принято решение начать эвакуацию, то детям придется научиться плавать под водой со снаряжением для подводного плавания.

Но эксперты отмечают, что вести неопытных дайверов по опасным узким коридорам, заполненным грязью и мутной водой, очень рискованно.

Попытки откачать воду из пещерного комплекса пока что не увенчались успехом.

Если ждать, пока уровень воды начнет спадать, то подросткам придется провести в пещере несколько месяцев, и будет необходимо наладить постоянную доставку им продовольствия.

К ним отправятся специально обученные врачи, чтобы обследовать детей и при необходимости оказать медицинскую помощь. Как сообщает корреспондент Би-би-си в Таиланде Джонатан Хэд, у тайской армии есть врачи-дайверы.

"Но даже когда дети наберутся сил, будет очень непросто провести их через километры затопленных туннелей. А сезон дождей здесь только начался - и уровень воды будет расти", - сказал он.

Другие команды занимаются поиском другого возможного входа в пещеру.