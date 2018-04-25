25.04.2018, 17:52

Найден способ обойти вето России в Совбезе ООН

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Lenta.ru
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Ühinenud Rahvaste Organisatsioon
Ühinenud Rahvaste OrganisatsioonFoto: ADAM BERRY, AFP

Страны Запада намерены обойти вето России в Совете Безопасности ООН ради принятия решений по Сирии. Об этом пишет The Guardian.

По данным газеты, государства хотят передать вопрос о применении в Сирии химического оружия на рассмотрение Генеральной ассамблее, состоящей из 193 членов. В этом случае Россия не сможет использовать право вето. Это возможно благодаря резолюции Генассамблеи от 1950 года: если девять членов Совбеза из 15 согласны, то находящийся на рассмотрении вопрос может быть передан ей на голосование.

Газета указывает, что за последнее время Россия 11 раз накладывала вето при принятии решений по Сирии в Совете Безопасности. В частности, 10 апреля был заблокирован американский проект резолюции по созданию нового механизма расследования химатак на территории страны.

23 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш признал неэффективность Совета Безопасности и рассказал о начале новой холодной войны.

США, Франция и Великобритания в ночь на 14 апреля нанесли удары по сирийским объектам, где, предположительно, производилось и хранилось химическое оружие. Поводом послужило сообщение о его применении 6 апреля в городе Дума войсками президента Сирии Башара Асада во время операции по освобождению населенного пункта от боевиков. Дамаск и Москва считают подобные обвинения провокацией. ОЗХО информацию о химической атаке пока не подтвердила.

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