13.07.2018, 20:45

Найден источник ”Новичка” в Великобритании

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Lenta.ru
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Salisbury
SalisburyFoto: ADRIAN DENNIS, AFP

Британские полицейские нашли источник нервно-паралитического вещества ”Новичок”, которым отравилась пара жителей города Эймсбери. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, это небольшая бутылка. Ее обнаружили 11 июля во время обысков дома в Эймсбери, принадлежащего пострадавшему от токсина Чарли Роули. ”Ученые подтвердили, что вещество, содержащееся во флаконе, — это "Новичок"”, — говорится в заявлении.

Пара британцев — Чарли Роули и Дон Стерджесс — 30 июня отравилась в Эймсбери. Было установлено, что они оказались под воздействием нервно-паралитического вещества ”Новичок”, которым в марте в соседнем городе Солсбери отравились бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пару поместили в ту же больницу, где проходили лечение Скрипали, однако женщина умерла. Роули же пришел в себя вечером 10 июля.

В полиции ранее заявляли, что британцы могли найти контейнер, в котором в Солсбери был доставлен ”Новичок”.

В британском Минобороны обвинили Россию в смерти женщины от ”Новичка”. Москва обвинения отвергает.

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