01.11.2018, 11:24

Найден бортовой самописец потерпевшего крушение индонезийского авиалайнера


Интерфакс
EST
Lion Air
Lion AirFoto: EDGAR SU, REUTERS

Национальное поисково-спасательное агентство Индонезии (Basarnas) извлекло один из черных ящиков самолета индонезийской авиакомпании Lion Air , упавшего в море в понедельник, сообщила Jakarta Post.

"Канал Kompas TV показал, как национальное поисково-спасательное агентство в 10:45 по местному времени (06:45 по московскому времени) извлекло один из черных ящиков самолета Lion Air", — информирует газета.

Для поиска бортовых самописцев поисковая группа использовала гидролокаторы, а также дистанционно управляемый подводный аппарат.

Как отмечает издание, изучение бортового самописца должно помочь найти ответ на вопрос, почему новый самолет потерпел крушение в ясную погоду.

В то же время, газета уточняет, что более ранние сообщения об обнаружении фюзеляжа оказались ложными, Basarnas отметило, что поднятый на поверхность ранее 20-метровый объект, принятый за часть самолета, оказался обломком корабля.

Читайте также:

"Боинг" 737 индонезийской авиакомпании Lion Air потерпел крушение над морем у западного побережья острова Ява в понедельник. На борту находились 189 человек.

Незадолго до потери связи пилот запросил разрешение на возвращение в аэропорт вылета и получил его. Связь с самолетом была потеряна через 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты.

Самолет упал в море и затонул.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Взбешенные жители Ласнамяэ: асфальтобетонный завод в жилом районе — это геноцид и травля народа!

01.11.2018
Жители крупнейшего столичного района Ласнамяэ вот уже более полутора месяцев ведут безуспешную борьбу с источником невыносимого химического запаха. Они писали руководителям предприятий, встречались со старейшиной Ласнамяэ, обращались в СМИ - но воз, как говорится и ныне там. А "воз" этот настолько токсичный, что жители целого ряда ласнамяэских улиц всерьез опасаются за здоровье себя и своих детей. Отчаявшись найти помощь в соответствующих инстанциях, они были вынуждены прибегнуть к крайнему средству - обратиться через наш портал к правительству Эстонии. Мы приводим обращение полностью.
Подробнее

Валев Калд: я ухожу из политики и поддерживаю план Русакова посетить Крым — наша власть против добрососедских отношений с РФ

01.11.2018
В Объединенной левой партии Эстонии сменился председатель. Новым руководителем партии стал Мстислав Русаков, прежний председатель Валев Калд уходит из политики.
Подробнее



Россия ввела санкции против Украины: в список вошли Аваков, Яценюк, Ярош, Тимошенко и сын президента Порошенко

01.11.2018
Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, вводящее специальные экономические меры в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины.
Подробнее

Госконтроль: из-за длинных очередей к врачам пациенты все больше обращаются в отделение экстренной медицины

01.11.2018
По оценке Госконтроля, нерешенные проблемы в семейной медицине и помощи врачей-специалистов привели к ситуации, когда в отделения, предназначенные для оказания экстренной помощи (EMO), обращается все больше людей, которые, как правило, в экстренной помощи не нуждаются.
Подробнее

-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver/Black
360,- €
334,80 €
-30% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100001
159,- €
111,30 €
-30% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100025
189,- €
132,30 €
-30% Meeste käekell Police APOLLO PL.14438JPOB/13
99,- €
69,30 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107012002
113,40 €
68,04 €
-30% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100002
159,- €
111,30 €

Глава МИД Великобритании пригрозил наказать Россию за ее поведение

01.11.2018
Россия заплатит очень высокую цену за свои действия, если будет продолжать вести себя так, как она это делала в последнее время. Об этом заявил глава МИД Великобритании Джереми Хант, выступая в исследовательском институте Policy Exchange с речью о роли его страны в мировой политике после выхода из Евросоюза. Видеозапись выступления опубликована в четверг, 1 ноября, на канале Policy Exchange в Youtube.
Подробнее




Вас укусил упырь? Напало полчище вурдалаков? Или вы сами — та еще нечисть? Расскажите нам об этом!

01.11.2018
Прогуливаясь осенним вечером среды по центру любого эстонского городка, следовало быть крайне осмотрительным: за каждым углом мог притаиться самый настоящий черт, бары кишели упырями, зомби лезли изо всех щелей, и все вампиры Эстонии жаждали свежей крови.
Подробнее

Натуральные моющие средства, которые заменят целую полку с бытовой химией у вас дома

01.11.2018
Практически каждый человек ежедневно пользуется большим количеством различных химических средств для мытья посуды. Это явление давно уже стало для всех чем-то привычным и обыденным. И вряд ли кто-то задумывается над тем, какой подобные средства оказывают вред, причём и человеку, и окружающей среде. Furnish Home советует с помощью этих нехитрых рецептов исключить использование в своём доме бытовой химии — всё вокруг заблестит чистотой, но при этом не будет вреда для здоровья.
Подробнее