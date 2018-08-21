Наина Ельцина ответила на слова о попытках ее мужа сбежать в дни путча

”Для меня и Руцкой, и Хасбулатов — люди, которым давно нет веры. Столько предательств и лжи на их совести, что невозможно всерьез оспаривать очередной бред, который они распространяют”, — сказала она.

Она добавила, что все три дня путча — с 18 по 21 августа 1991 года — провела сначала с внуками дома у одного из сотрудников службы безопасности, а затем в своей квартире с дочерью.

”Я очень волновалась за Бориса. Зная его характер, понимала: он будет с защитниками Белого дома до конца. Иначе просто быть не могло! Потом, много позже, те кто был в Белом доме, писали в своих воспоминаниях, что служба безопасности, в случае штурма здания, хотела вывезти Бориса в американское посольство. Но он категорически отказался. А иначе и быть не могло. Муж был очень смелым человеком и в тяжелых ситуациях всегда принимал удар на себя. Так было и в политике, и в жизни”, — заявила Ельцина.

Бывший вице-президент России, генерал авиации Александр Руцкой рассказал, что во время августовского путча 1991 года тогдашний президент страны Борис Ельцин пытался сбежать в посольство США и был в запое.